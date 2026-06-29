フィンランド最古のベーカリーカフェが日本初常設店！ アンドフィーカ「エクベリ常設ベーカリーショップ」

記事ポイント フィンランド最古のベーカリーカフェ「エクベリ」が伊勢丹新宿店にオープンしますエクベリのショップではコルヴァプースティやヴォイシルマプッラを取り揃える予定ですエクベリ経営陣が来日し、パン職人への技術指導や店舗運営チームへの研修を行いました フィンランド最古のベーカリーカフェ「エクベリ」が伊勢丹新宿店にオープンしますエクベリのショップではコルヴァプースティやヴォイシルマプッラを取り揃える予定ですエクベリ経営陣が来日し、パン職人への技術指導や店舗運営チームへの研修を行いました

アンドフィーカが、フィンランド最古のベーカリーカフェ「エクベリ」の日本初の常設ベーカリーショップを伊勢丹新宿店にオープンします。

2026年7月15日に、伊勢丹新宿店本館地下1階洋菓子エリアのリニューアルオープンに伴い登場するショップです。

ヘルシンキ本店でも大人気のコルヴァプースティやヴォイシルマプッラなど、本格的なフィンランドのパンや焼き菓子が並ぶ予定です。

アンドフィーカ「エクベリ常設ベーカリーショップ」

オープン日：2026年7月15日場所：伊勢丹新宿店本館地下1階洋菓子エリアブランド：Ekberg(エクベリ)日本での製造および店舗運営：メトロ製菓

「エクベリ」は1852年にヘルシンキで創業した、フィンランド最古のベーカリーカフェです。

伊勢丹新宿店の食品売り場で唯一のフィンランドブランドです。

ショップでは、伝統的なコルヴァプースティやヴォイシルマプッラなど、本格的なフィンランドのパンや焼き菓子を選べます。

日本における製造と店舗運営は、エクベリの指導のもとでメトロ製菓が行っています。

ヘルシンキ本店のベーカリーカフェ文化

本店所在地：ヘルシンキ中心部のブールバルディ通り創業：1852年移転：1915年にブールバルディ通り9番地へ移転

ヘルシンキ本店は、歴史あるブールバルディ通りにカフェとショップを構えています。

北欧旅行のガイドブックや北欧特集記事などにも数多く掲載され、フィンランド旅の定番スポットとして日本人旅行者にも親しまれてきました。

パンやペストリー、ケーキ、焼き菓子などを扱い、現在も創業家5代目による家族経営が続いています。

カルダモンとシナモンが香る「コルヴァプースティ」

商品名：コルヴァプースティ(シナモンロール)意味：フィンランド語で「平手打ちされた耳」特徴：上から押しつぶしたような独特の形

コルヴァプースティは、フィンランドのコーヒータイムに欠かせないシナモンロールです。

潰れたような耳の形が、フィンランドのシナモンロールならではの見た目です。

カルダモン生地にたっぷりのシナモンがまぶされ、カルダモンとシナモンが香る伝統的な味わいを楽しめます。

エクベリでは、特徴的な形や焼き上がりを再現するため、試作と練習を重ねています。

バターと砂糖が調和する「ヴォイシルマプッラ」

商品名：ヴォイシルマプッラ意味：「ヴォイ」はバター、「シルマ」は目、「プッラ」は菓子パン特徴：中央の丸いくぼみにバターをのせて焼き上げるパン

ヴォイシルマプッラは、フィンランドを代表するコーヒータイムのパンです。

中央の丸いくぼみにたっぷりのバターをのせて焼き上げる形が特徴です。

生地の隅々まで染み込んだバターと、仕上げの砂糖が調和した味わいを楽しめます。

カルダモンとバターのコクが重なる、フィンランドならではの一品です。

来日したエクベリ経営陣による技術指導

内容：日本パートナーのパン職人への技術指導内容：店舗運営チームへの研修内容：日本の設備や原材料に合わせたレシピ調整

エクベリの経営陣は来日し、日本パートナーのパン職人への技術指導や店舗運営チームへの研修を行いました。

日本の設備や原材料に合わせたレシピの調整も、エクベリのパン職人の立ち合いのもとで進められています。

商品やサービスに関する研修に加え、フィンランドの文化や伝統について理解を深める機会も設けられました。

本場フィンランドのエクベリの体験を実現するため、細部にいたるまで準備が進められています。

フィンランドの食文化を日本へ紹介してきた歴史

創業地：ヘルシンキ創業者：フレデリック・エクベリ現在の展開：エクベリショップ、エクベリカフェ、エクベリエクストラ、エクベリケータリング

エクベリは、数十年にわたりベーキングコースやポップアップストアなどを通して、フィンランドの伝統的な食文化を日本に紹介してきました。

伊勢丹新宿店への出店は、洋菓子部門担当バイヤーがエクベリの製菓教室で味わったコルヴァプースティをきっかけに生まれました。

北欧フィンランドのデザインやライフスタイルに関心を持つ来店者が多い伊勢丹新宿店で、本場フィンランドの食文化にふれられるショップです。

ヘルシンキで長く受け継がれてきたベーカリーカフェ文化を、コーヒータイムのパンや焼き菓子から身近に取り入れられます。

形や香り、バターの使い方にフィンランドらしさが表れるため、コルヴァプースティとヴォイシルマプッラを食べ比べる楽しみもあります。

アンドフィーカ「エクベリ常設ベーカリーショップ」の紹介でした。

よくある質問

Q. エクベリの常設ベーカリーショップはいつオープンしますか？

A. エクベリの日本初の常設ベーカリーショップは、2026年7月15日に伊勢丹新宿店本館地下1階洋菓子エリアにオープンします。

Q. ショップではどのような商品を扱う予定ですか？

A. ヘルシンキ本店でも大人気のコルヴァプースティやヴォイシルマプッラなど、本格的なフィンランドのパンや焼き菓子を取り揃える予定です。

Q. コルヴァプースティはどのようなパンですか？

A. コルヴァプースティはフィンランドのコーヒータイムに欠かせないシナモンロールです。

カルダモン生地にたっぷりのシナモンがまぶされています。

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