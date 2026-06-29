日経225先物：29日22時＝150円高、6万9930円
29日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比150円高の6万9930円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万9468.11円に対しては461.89円高。出来高は3064枚となっている。
TOPIX先物期近は4001ポイントと前日比9ポイント高、TOPIXの現物終値比は19.00ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69930 +150 3064
日経225mini 69935 +155 65933
TOPIX先物 4001 +9 4918
JPX日経400先物 36285 +140 201
グロース指数先物 693 +0 121
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は4001ポイントと前日比9ポイント高、TOPIXの現物終値比は19.00ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69930 +150 3064
日経225mini 69935 +155 65933
TOPIX先物 4001 +9 4918
JPX日経400先物 36285 +140 201
グロース指数先物 693 +0 121
東証REIT指数先物 売買不成立
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