　29日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比150円高の6万9930円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万9468.11円に対しては461.89円高。出来高は3064枚となっている。

　TOPIX先物期近は4001ポイントと前日比9ポイント高、TOPIXの現物終値比は19.00ポイント高で推移。

○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 69930　　　　　+150　　　　3064
日経225mini 　　　　　　 69935　　　　　+155　　　 65933
TOPIX先物 　　　　　　　　4001　　　　　　+9　　　　4918
JPX日経400先物　　　　　 36285　　　　　+140　　　　 201
グロース指数先物　　　　　 693　　　　　　+0　　　　 121
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース