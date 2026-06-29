日韓防衛相会談、航空・海上・AI分野の協力拡大を確認＝韓国ネット「協力は必要」「説明は丁寧に」

2026年6月28日、韓国メディア・ソウル新聞は、韓国・ソウルで日韓防衛相会談が行われ、両国は航空・海上分野の交流拡大やAI（人工知能）など先端技術分野での防衛協力を強化していく方針を確認したと報じた。

韓国の安圭伯（アン・ギュベク）国防部長官と日本の小泉進次郎防衛相は28日、ソウル・龍山の国防部庁舎で会談を実施。その後、国防交流協力強化に関する共同発表文を公表した。

共同発表には、両国の曲技飛行チーム（韓国空軍のブラックイーグルスと航空自衛隊のブルーインパルス）による協力・交流継続が盛り込まれた。また、さまざまな海難事故の状況を想定した捜索・救難共同訓練の高度化、さらにAIを含む先端科学技術分野での協力について協議を進める方針を確認した。海軍分野では、今月9年ぶりに実施された日韓共同の捜索・救助訓練（SAREX）を継続・発展させる方向でも一致。両国の防衛交流協力を定例化し、さらに強化することに合意したという。

また、両国は「相互の理解と信頼の増進を通じ、安定的かつ未来志向的な日韓防衛協力・交流の発展のため、意思疎通と努力を強化していく」と表明。地域の安全保障環境が厳しさを増しているとの認識を共有し、「朝鮮半島の完全な非核化」と「恒久的な平和構築」への意思を改めて確認したほか、日韓協力に加えて、日米韓の安全保障協力も継続していく方針を示した。

記事によると、安長官は「道がない場所でも、頻繁に行き来すれば道はできるように、新しい日韓関係の道が生まれつつある」と述べ、国防分野での対話継続に期待感を示した。一方で、日韓相互軍需支援協定（ACSA）の締結問題については、今回の共同発表では触れられなかった。

これについて韓国のネットユーザーからは「政治はいろいろあっても、災害救助や事故対応の協力は普通に必要だと思う」「AI協力まで行くのは予想外だった。軍事技術の時代も変わったな」「最近の日韓は経済だけじゃなく安全保障でも接点が増えてきた印象」「関係改善といっても全部が一気に進むわけじゃない。できる分野から積み上げるしかないと思う」などの声が上がった。

一方で、「この人（小泉防衛相）はなんで頻繁に韓国に来るの？」「どれだけACSAが念願なんだろう」「なぜ日本の軍部と交流するのか。自分の国は自分たちで守るべきだ」「防衛協力を進めるなら、何のためにやるのか説明は丁寧にしてほしい」「日米韓連携を重視する流れは続きそうだけど、国内世論とのバランスも難しそう」などの声も見られた。（翻訳・編集/樋口）