今季レイカーズで先発センターを務めたディアンドレ・エイトンがオプション行使で残留か？

6月28日（現地時間27日、日付は以下同）。マーク・スタイン記者とジェイク・フィッシャー記者による有料制会員サイト“The Stein Line”が配信された。

2026－27シーズンの契約に関して、プレーヤーオプション（PO）やチームオプション、アーリーターミネイションオプションの場合、行使または破棄するかどうかを30日の期限までに決断しなければならない。

そのうち、来シーズンの契約がPOのディアンドレ・エイトンは、約810万ドル（約13億410万円）を行使し、ロサンゼルス・レイカーズへ残留する意向と報じられた。

レイカーズで先発センターを務めた今シーズン。エイトンは72試合の出場で平均12.5得点8.0リバウンド1.0ブロックにフィールドゴール成功率67.1パーセントを残してプレーオフ進出に貢献。

フェニックス・サンズ時代の2023年以来、3年ぶりとなったポストシーズンでは、10試合で平均10.0得点9.6リバウンド0.8ブロックにフィールドゴール成功率54.8パーセントを残した。

レイカーズは、オースティン・リーブスがPOを破棄してマックス額の再契約を結ぶ意向と先日『ESPN』が報道。エイトンがPO行使でチームへ戻る見込みの一方、マーカス・スマートはPO破棄で制限なしFA（フリーエージェント）になることが予想されている。

また、制限なしFAのレブロン・ジェームズや八村塁、ルーク・ケナードについて、レイカーズは再契約の交渉が可能ながら、現時点で合意する意向の報道がない。全チームのFA選手との交渉が解禁となる7月1日までに合意まで持ち込めなければ、移籍する可能性が高くなると言えるだろう。