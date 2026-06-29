ママさんの飲み物の味が気になったのか、こっそり手を伸ばしてきた猫さん。その後の猫さんの行動が、可愛くて面白いと話題です。

ママさんの目を盗んでこそこそする猫さんの行動は80万回再生の人気を集め、「遠慮がちなおててが愛し過ぎます」「毒物が入ってないかのチェックですね」「前科がありそうな顔ですね～w」「これは味を占めてる…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：仕事中、パソコンの裏までやってきた猫→そっとおててを伸ばして…笑ってしまう光景】

麦茶に伸びてきたモフモフの手

Instagramアカウント『AKI』に投稿されたのは、キジトラ猫「モカ」ちゃんの姿。食べるのが大好きだというモカちゃん。ごはんやおやつの時間を正確に当てるという特技を持っているそう。

ある日、ママさんが自宅でお仕事をしていたといいます。テーブルの上にマグカップに入れた麦茶を置いていたところ、パソコンの陰からモフモフの手が伸びてきて…。

こっそり味見するモカちゃん

手の正体は、モカちゃん。なんと、ママさんの麦茶にちょんと手をつけて、ペロペロと舐めていたといいます。「ママの飲み物、どんな味かにゃ」と気になったのかもしれません。

麦茶の味が気に入ったのか、モカちゃんが再び手を伸ばしてきたといいます。直接口で飲もうとせず、少し遠慮がちに手に付けて飲もうとするモカちゃん。どうやら、悪いことをしている自覚はあるようです。もしかしたら、まだママさんにバレていないと思っているのかもしれません。

可愛すぎる盗み飲み

少し様子を見ていたモカちゃんが、もう1度手を伸ばし、麦茶にちょんちょんと手の先をつけたといいます。「この味、ハマるにゃ」というように手をペロペロ。こっそり飲む様子が可愛すぎます。

普段から盗み食いはよくするというモカちゃんですが、盗み飲みは初めてだそう。「これからは、盗み飲み対策もしなきゃ」とママさん。モカちゃんの困った癖に頭を悩ませつつも、可愛いからつい許してしまうママさんなのでした。

モカちゃんがこっそり麦茶を飲む姿は、たくさんの人に笑顔と癒やしを届けました。

投稿には、「こっそりいただく背徳感も、美味しさのうちかな？」「可愛いから全てを許す！主あるある！」「通ですなぁ」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント『AKI』には、キジトラ猫モカちゃん、黒白猫ネロちゃん、ハチワレ猫ネオちゃんの愛らしい姿がたくさん投稿されています。盗み食い常習犯のモカちゃんの可愛すぎる犯行の一部始終も見られますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント『AKI』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。