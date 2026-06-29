8時間生放送『音楽の日』第2弾出演アーティスト豪華22組解禁【一覧あり】 「ミリオン超えメドレー」参加アーティストも発表
TBS系で放送される毎年恒例の音楽特番『音楽の日』が、7月18日午後2時から8時間にわたって生放送される。このたび、第2弾となる出演アーティスト22組が発表された。
【画像】STARTO、スタダ、坂道…超豪華な「DREAM ダンス」今年も開幕
今年の『音楽の日』の番組テーマは、「こえる。きこえる。」。今年は東日本大震災から15年。私たちはこれまで、言葉にならない悲しみや幾多の困難を、共に「越えて」きた。壁にぶつかったとき、「聞こえて」くるのはいつだって、誰かの心に寄り添う歌声だった。音楽はあらゆる境界（ライン）を飛び越え、私たちの背中を明日へと押してくれる。そんな熱い想いを持った豪華アーティストたちが、“音楽のチカラ”で皆の心を震わせる名曲を歌唱する。
今回発表されたのは、IMP.、あいみょん、WEST.、AKB48、岡本真夜、Kis-My-Ft2、King & Prince、郷ひろみ、島津亜矢、島袋寛子、DA PUMP、超特急、TRF、DOMOTO、Travis Japan、新浜レオン、乃木坂46、BE:FIRST、ピコ太郎、日向坂46、FUNKY MONKEY BΛBY'S、M!LK。
「テレビを超えろ！」スタジオの臨場感と熱狂をテレビ画面を通して日本中に届ける。1アーティストにつき10分間という、通常の“テレビサイズ”を超える長尺パフォーマンスを、スタジオに集まったファンと共に作り上げる新企画。第1弾の参加アーティストとして、WEST.、FRUITS ZIPPER、M!LKが決定。3組が、すべてをこえるチカラになる“限界突破”のライブを披露する。追加の参加アーティストは後日発表する。
ミリオンを達成し、誰もが口ずさんだ大ヒット曲を「ミリオン超えメドレー」で大人気アーティストたちがパフォーマンスする。参加アーティストはAKB48、&TEAM、岡本真夜、島袋寛子、TRF、DOMOTO、乃木坂46。
毎年、事務所・グループの垣根を越えた夢のコラボレーションで日本中を熱狂の渦に巻き込み、SNSのトレンドを席巻している『音楽の日』恒例のダンス企画。今年は「限界をこえる」をテーマに、各事務所の精鋭たちが一同に集結し、超DREAM TEAMを結成する。
「時代を越える」オープニングダンスから始まり、s**t kingzプロデュースによる「限界をこえる」パフォーマンス、そして「過去を超える！」日本のダンス界を牽引してきたレジェンドパフォーマーも集結し、ハーフタイムショーを盛り上げる。
第16回目となる今回は昨年に続き、同局の安住紳一郎アナウンサーと江藤愛アナウンサーが総合司会を務める。
■出演アーティスト第1弾
INI
＝LOVE
EBiDAN
&TEAM
CUTIE STREET
櫻坂46
TWS
HANA
FRUITS ZIPPER
Little Glee Monster
■出演アーティスト第2弾
IMP.
あいみょん
WEST.
AKB48
岡本真夜
Kis-My-Ft2
King & Prince
郷ひろみ
島津亜矢
島袋寛子
DA PUMP
超特急
TRF
DOMOTO
Travis Japan
新浜レオン
乃木坂46
BE:FIRST
ピコ太郎
日向坂46
FUNKY MONKEY BΛBY'S
M!LK
【画像】STARTO、スタダ、坂道…超豪華な「DREAM ダンス」今年も開幕
今年の『音楽の日』の番組テーマは、「こえる。きこえる。」。今年は東日本大震災から15年。私たちはこれまで、言葉にならない悲しみや幾多の困難を、共に「越えて」きた。壁にぶつかったとき、「聞こえて」くるのはいつだって、誰かの心に寄り添う歌声だった。音楽はあらゆる境界（ライン）を飛び越え、私たちの背中を明日へと押してくれる。そんな熱い想いを持った豪華アーティストたちが、“音楽のチカラ”で皆の心を震わせる名曲を歌唱する。
「テレビを超えろ！」スタジオの臨場感と熱狂をテレビ画面を通して日本中に届ける。1アーティストにつき10分間という、通常の“テレビサイズ”を超える長尺パフォーマンスを、スタジオに集まったファンと共に作り上げる新企画。第1弾の参加アーティストとして、WEST.、FRUITS ZIPPER、M!LKが決定。3組が、すべてをこえるチカラになる“限界突破”のライブを披露する。追加の参加アーティストは後日発表する。
ミリオンを達成し、誰もが口ずさんだ大ヒット曲を「ミリオン超えメドレー」で大人気アーティストたちがパフォーマンスする。参加アーティストはAKB48、&TEAM、岡本真夜、島袋寛子、TRF、DOMOTO、乃木坂46。
毎年、事務所・グループの垣根を越えた夢のコラボレーションで日本中を熱狂の渦に巻き込み、SNSのトレンドを席巻している『音楽の日』恒例のダンス企画。今年は「限界をこえる」をテーマに、各事務所の精鋭たちが一同に集結し、超DREAM TEAMを結成する。
「時代を越える」オープニングダンスから始まり、s**t kingzプロデュースによる「限界をこえる」パフォーマンス、そして「過去を超える！」日本のダンス界を牽引してきたレジェンドパフォーマーも集結し、ハーフタイムショーを盛り上げる。
第16回目となる今回は昨年に続き、同局の安住紳一郎アナウンサーと江藤愛アナウンサーが総合司会を務める。
■出演アーティスト第1弾
INI
＝LOVE
EBiDAN
&TEAM
CUTIE STREET
櫻坂46
TWS
HANA
FRUITS ZIPPER
Little Glee Monster
■出演アーティスト第2弾
IMP.
あいみょん
WEST.
AKB48
岡本真夜
Kis-My-Ft2
King & Prince
郷ひろみ
島津亜矢
島袋寛子
DA PUMP
超特急
TRF
DOMOTO
Travis Japan
新浜レオン
乃木坂46
BE:FIRST
ピコ太郎
日向坂46
FUNKY MONKEY BΛBY'S
M!LK