北中米Ｗ杯は１次リーグ（Ｌ）７２試合が終了し、３２チームで争われる決勝トーナメント（Ｔ）に２９日、突入した。今大会から出場枠が３２→４８に増加した中、４年に１度の祭典はどのように変容したのか。現地で取材を続ける岡島智哉記者が【実力差の拡大】、【カボベルデの躍進】、【メッシ】、【３位抜け】、【ハイドレーションブレイク】の５つのキーワードを基に、１次Ｌを総括した。

４８チーム制で行われた今大会は、【実力差の拡大】が懸念されていた。事実、１次Ｌでは大差のつく試合も多く、アジア勢が９チーム中７チーム敗退するなど、出場枠拡大の余波は随所にみられる。

だからこそ、小国【カボベルデの躍進】は大きなトピックとなった。スペイン、ウルグアイに引き分けると、サウジアラビア戦も勝ち点１を積み上げ、未勝利で突破を決めた。ＧＫボジニャは、インスタグラムのフォロワー数が５万人からメジャーリーグの大谷翔平投手（３１）をも上回る１７００万超となるなど、一躍「時の人」となった。

世界的スターが活躍する大会になっているのも、実力差の開きによるものが大きそうだ。アルゼンチン代表ＦＷ【メッシ】が３試合で６ゴールをマークしたほか、フランス代表ＦＷエムバペ、ノルウェー代表ＦＷハーランドら、取るべき人が取ることにより、大会は盛り上がりを見せている。役者そろい踏みの得点王争いは、今後も大きな注目を浴びることになりそうだ。

一方、出場枠拡大による【３位抜け】ルールの誕生により、Ｗ杯の新たな一面も見えている。各組３位の１２チーム中、８チームが突破という新規定により、同組の３チームだけでなく、他組も計算に入れた戦いをするチームが増えた。韓国は第３戦を終えた後、他組の状況を見守りながら吉報を待ち、練習を続けたが無念の敗退となった。

前後半に１回ずつの飲水タイムを設ける【ハイドレーションブレイク】は賛否両論が巻き起こった。給水中にＣＭを放映することにより、放送媒体が大きな収益を受けていることが批判の的になり、各試合でブーイングが巻き起きている。現地の体感では圧倒的に否定派が多い印象で、特に欧州勢、南米勢からの「フットボールの文化を変えるな」とでも言いたげなブーイングは威力がすさまじい。

史上初の３か国共催となり、各チームの移動負担が大きい大会にもなっているが、１次Ｌで４６４万人で観客動員数が９４年米国大会の最多記録（３５８万７５３８人）を超えるなど、商業面では大成功と言えそうだ。決勝Ｔは３位決定戦を含めて３２試合の実施。一発勝負の戦いは、新たなドラマを生んでいくことになるだろう。（岡島 智哉）

決勝トーナメントに進む３２チームが２７日に出そろった。１次リーグで生まれた数々の記録や話題を振り返る（日付は現地時間）。

▽１１日 メキシコ―南アフリカの開幕戦で後半４分に南アフリカの選手にレッドカードが出され初の退場者に。さらに両チーム１人ずつ退場し、計３人の退場者が出た。

▽１４日 面積約４５０平方キロ、人口約１４万人のキュラソーが初出場。初戦は歴史的初ゴールもドイツに７失点で大敗。アドフォカート監督はＷ杯最年長の７８歳で指揮を執った。

▽２０日 日本―チュニジアがＷ杯通算１０００試合目に。ＦＷ上田綺世が２得点を決めるなど、日本が４―０で快勝。

▽２２日 フランスＦＷエムバペが２戦連続ゴール。今大会４得点目でＷ杯歴代通算１６得点。Ｗ杯歴代２位でクローゼ（ドイツ）に並んだ。

▽２３日 Ｃ・ロナウド（ポルトガル）が前半に２得点。史上初の６大会連続弾を、歴代年長２位となる４１歳１３８日で決めた。

▽２６日 初出場のカボベルデが３分けで決勝トーナメント進出。０勝での突破は史上５例目の珍事となった。

▽２７日 ３位通過を争っていたコンゴが勝ち、韓国の２大会ぶり１次リーグ敗退が決定。