女優有村架純（33）が29日、都内で公開中の主演映画「マジカル・シークレット・ツアー」（天野千尋監督）の舞台あいさつに出席した。

金の密輸に手を染める平凡な主婦を演じた有村は、シンガポールロケを振り返って「金の加工品を売っているお店なんですけど、撮影の合間に店頭に並んでいる商品を見ながら『どれ、買って帰ろうか』と夢を膨らませていました。実際には買わなかったんですけど」と振り返った。

食事のシーンを振り返り「おいしかったです、ご飯。隣の隣のお店で突然、音楽が鳴り出したりして、それを楽しんでいました」と話した。

今回、初めて子供のいる主婦の役に挑んだ。「本番になると、みんなちゃんとお芝居をされている。せりふも間違えないで、きっとお家でお父さんとお稽古しているんだろうなと」と笑顔を見せた。

夏を前に「暑いのが得意ではなくて、できれば夏のロケ撮影は控えたい。でも、そういうわけにはいかないので、ビニール袋に氷を入れて首とかに当てるとかしかできない。あとはハンディー・ファンで」と話した。

サプライズで、有村の子供役を演じた才真くん（1）が登場。ステージに上がった途端、大泣きする姿に有村は「泣いちゃったりするのも自分の意思。撮影中は本当におとなしかったんだけど、それも成長したんだろうと思う」と“ママの笑顔”を見せた。