サッカー元日本代表の北澤豪氏が２９日までに自身のＳＮＳを更新し、Ｗ杯へ向けた心境をつづった。

日本代表は２９日（日本時間３０日）、決勝トーナメント（Ｔ）１回戦で王国・ブラジルと米ヒューストンで対戦する。決戦を前に、北澤氏はインスタグラムを更新。「日本代表 朝から何だか落ち着かない、、そわそわ、皆さんもそうだろう どうすればブラジルに勝てるのか 気がつくと頭の中でぐるぐるループしている」と来たる大一番に向けての心境を明かした。

続けて「ノックアウトステージ 一発勝負でのブラジル戦 ここまでわくわくする戦いを続けてくれてる森保監督はじめスタッフ選手には感謝しかない 全力で現地で応援してくれてるサポーター テレビで応援頂いてる皆さんありがとうございます」と感謝をつづると、ユニホームを並べたショットをアップ。

「長年日本サッカーを応援そして支えてくださっている皆さまから最近のにわかのサポートまでひとつになって戦いましょう ピッチで戦う選手達だけでは勝利できません ここから勝利するためには国力が必要です １人でも多く 日本一丸となって国力を持って戦いましょう よろしくお願いします」と呼びかけた。