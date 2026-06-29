続いてはＦＩＦＡワールドカップ２０２６です。決勝トーナメントに進出した日本代表は、日本時間のあすブラジルと対戦します。ＫＮＢは今回、北欧のデンマークに住む日本人サポーターからメッセージをもらいました。繋がるきっかけとなったのは世界で一躍話題となった中久木キャスターのあのフレーズです。中久木キャスターが取材しました。





FOXニュースでの中久木キャスター「アイ キャンノット スピーク イングリッシュ バット アイム エキサイテッーーード！ イェーーーーーイ！」日本代表の初戦オランダ戦を現地アメリカで取材した私、地元テレビ局からインタビューを受けた映像がＳＮＳなどを通じて世界に広がりました。その熱狂する様子に反応したのが、北欧の国デンマークに住む日本人サポーターです。先週デンマークのテレビ局が、首都コペンハーゲンに住む日本人たちが日本代表の試合を観戦する様子を取材しました。その中で…。「アイ キャンノット スピーク イングリッシュ バット… アイム エキサイテッーーード！ イェーーーーーイ！」出てきたのが私のあのフレーズ。ＫＮＢに連絡をくれた、デンマークで生活する羽出さんと森内さんに話を聞きました。羽出涼太さん「僕もデンマークに住んでいるんですけど英語が全然できないなか来て、自分の思いを伝えるっていうのにすごい勇気をもらって」「リスペクトの意味も込めて、魂を乗せて僕もエキサイテッドってやったっていう」グループリーグを突破して、次は強豪ブラジルと対戦する日本代表。デンマークでも注目が集まっているといいます。森内慎也さん「やっぱりあの中久木さんのインタビューがあって、結構ネットとかでもバズっていて、それもきっかけで日本を応援する力みたいのがブーストされたみたいな現象がデンマークでも起こっていて」「この前のオランダ戦観たよとか、日本最近強いねみたいな言葉を一週間くらいすごく声をかけられて、（日本が）注目されているなというのをすごい現地で感じる」日本から遠く離れたデンマークで生活する羽出さんと森内さん。日本代表への思いは…。森内慎也さん「日本代表が活躍してくれているからこそ、日々の業務にもっと気持ちがこもったりパッションをもって活動できている要因、源になっているので」羽出涼太さん「日本人でよかったなというか、日本の方が頑張ってくれているおかげで我々がこういう気持ちになれているので」「このまま頑張ってほしいと思っています」日本代表への熱い思いが、デンマークと富山を繋ぎました。いよいよ始まる決勝トーナメント。日本はあす「サッカー王国」ブラジルと対戦します。「アイム エキサイテッード！ブラジル戦のキックオフは日本時間のあす午前２時です。あすのエブリイでは、富山からの声援の様子をお伝えします。