ウォリアーズのカリーとグリーンがトップ2…同一チーム在籍10年以上を誇る現役6選手は？

先日、ミルウォーキー・バックスは、マイアミ・ヒートへヤニス・アデトクンボをトレードすることで合意に達したと『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じたことで、2013年のドラフト指名から13シーズン在籍したチームを去ることとなった。

現代では、NBA入りから13シーズンも同じチームに所属する選手は希少。在籍13シーズンはバックスの球団史上最長で、2021年にフランチャイズ史上2度目のリーグ制覇を果たした立役者だけに、バックスは新たなスタートを切ることになる。

ちなみに、現役で同一チームにおける在籍年数が最も長いのは、ゴールデンステイト・ウォリアーズのステフィン・カリーで17シーズン。続いてチームメートのドレイモンド・グリーンが14シーズンで2位に入っている。

3位にはフィラデルフィア・セブンティシクサーズのジョエル・エンビードが12シーズンでランクイン。ただ、エンビードはケガのため最初の2シーズンを全休しているため、実働は10シーズンとなっている。

4位タイにはフェニックス・サンズのデビン・ブッカー、デンバー・ナゲッツのニコラ・ヨキッチが、それぞれ11シーズンを記録中。いずれもチームを代表する看板選手たちと言っていい。

なお、在籍10シーズン以上はここまでに挙げた5選手と、ボストン・セルティックスのジェイレン・ブラウン（10シーズン）のみ。現役でリーグ入りから同じチームで10シーズン以上も在籍しているのはわずか6人となっている。