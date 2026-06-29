　アルビレックス新潟は29日、アルビレックス新潟U-18GK松浦大翔(17)の来季トップチーム昇格内定を発表した。

　松浦は世代別日本代表の常連メンバーで、今年1月には高校2年生以下で構成されらU-18 Jリーグ選抜にも入っていた。今後は2種登録選手として7月からトップチームに合流しつつ、新潟U-18の公式戦にも出場する予定だという。

　以下、クラブ発表のプロフィールとコメント

●GK松浦大翔

(まつうら・ひろと)

■生年月日

2008年9月21日(17歳)

■出身地

新潟県新潟市中央区

■身長/体重

184cm/77kg

■経歴

bandai 12-新潟U-15-新潟U-18

■コメント

「アルビレックス新潟U-18から昇格することになりました、松浦大翔です。はじめに、家族とアルビレックス新潟に関わるすべての皆様、チームメイトのみんなに感謝しています。そして、自分を育ててくれたこの素晴らしいクラブで、幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアをスタートできることを、大変嬉しく思います」

「自分の強みであるハイボールの処理やセービング力を活かして、1日でも早くチームの勝利に貢献できるよう、泥臭く、日々全力で頑張ります。応援よろしくお願いします!」