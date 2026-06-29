世代別日本代表の新潟U-18GK松浦大翔がトップ昇格内定「泥臭く、日々全力で頑張ります」
アルビレックス新潟は29日、アルビレックス新潟U-18GK松浦大翔(17)の来季トップチーム昇格内定を発表した。
松浦は世代別日本代表の常連メンバーで、今年1月には高校2年生以下で構成されらU-18 Jリーグ選抜にも入っていた。今後は2種登録選手として7月からトップチームに合流しつつ、新潟U-18の公式戦にも出場する予定だという。
以下、クラブ発表のプロフィールとコメント
●GK松浦大翔
(まつうら・ひろと)
■生年月日
2008年9月21日(17歳)
■出身地
新潟県新潟市中央区
■身長/体重
184cm/77kg
■経歴
bandai 12-新潟U-15-新潟U-18
■コメント
「アルビレックス新潟U-18から昇格することになりました、松浦大翔です。はじめに、家族とアルビレックス新潟に関わるすべての皆様、チームメイトのみんなに感謝しています。そして、自分を育ててくれたこの素晴らしいクラブで、幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアをスタートできることを、大変嬉しく思います」
「自分の強みであるハイボールの処理やセービング力を活かして、1日でも早くチームの勝利に貢献できるよう、泥臭く、日々全力で頑張ります。応援よろしくお願いします!」
松浦は世代別日本代表の常連メンバーで、今年1月には高校2年生以下で構成されらU-18 Jリーグ選抜にも入っていた。今後は2種登録選手として7月からトップチームに合流しつつ、新潟U-18の公式戦にも出場する予定だという。
以下、クラブ発表のプロフィールとコメント
●GK松浦大翔
■生年月日
2008年9月21日(17歳)
■出身地
新潟県新潟市中央区
■身長/体重
184cm/77kg
■経歴
bandai 12-新潟U-15-新潟U-18
■コメント
「アルビレックス新潟U-18から昇格することになりました、松浦大翔です。はじめに、家族とアルビレックス新潟に関わるすべての皆様、チームメイトのみんなに感謝しています。そして、自分を育ててくれたこの素晴らしいクラブで、幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアをスタートできることを、大変嬉しく思います」
「自分の強みであるハイボールの処理やセービング力を活かして、1日でも早くチームの勝利に貢献できるよう、泥臭く、日々全力で頑張ります。応援よろしくお願いします!」