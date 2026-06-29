2006年の日本対ブラジルから切り取った写真が話題に

森保一監督率いる日本代表は、現地時間6月29日にアメリカ・テキサス州ヒューストンで北中米ワールドカップ（W杯）ノックアウトステージ1回戦ブラジル戦に臨む。

この試合を前にW杯公式が投稿した写真が「差は縮まったのか」と話題を呼んでいる。

次のラウンド進出を懸けてブラジルと運命の一戦に臨む日本。試合前日にW杯公式Xは「中田英寿が対峙したブラジルのスター軍団」と綴り、1枚の画像を投稿した。

2006年のドイツW杯のグループステージ第3戦、日本とブラジルが前回W杯で対峙した際の写真だ。元日本代表MF中田英寿氏がブラジル代表のMFカカ、FWロビーニョ、FWロナウジーニョと競り合う姿を切り取ったものとなっている。

投稿では「20年の時を経て、日本が再びサッカー王国ブラジルに挑む」とも綴られている。前回の対戦では日本が先制したものの、4点を奪われて1-4の逆転負け。日本は20年越しのリベンジを狙う。

この投稿には「シビれる写真」「差は縮まったのか、どうかなぁ」「成長を信じてる」「この時は天と地ほどの差があった」「やり返しましょう」などの反響が寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）