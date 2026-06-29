2025年は5分で完売、ベローチェの「黒ねこサマーバッグ」が今年も。かわいすぎるタンブラーも初登場！

カフェチェーン『カフェ・ベローチェ』から、40周年を記念した「40周年記念 黒ねこサマーバッグ 2026」が数量限定で登場する。店頭では2026年7月2日から、オンラインストアでは同日20時から販売。

『カフェ・ベローチェ』の看板キャラ、黒ねことの関係

『カフェ・ベローチェ』が誕生したのは1986（昭和61）年。セルフサービス型のコーヒーショップとして、代々木に第1号店をオープン。2026年5月現在では、全国に174店舗を展開している。

『カフェ・ベローチェ』ロゴ

『カフェ・ベローチェ』といえば黒ねこ。ロゴにも黒ねこが寄り添い、店頭で黒ねこグッズの販売も。その理由は、『カフェ・ベローチェ』の前身である『珈琲館シャノアール』の「シャノアール」がフランス語で黒ねこを意味することから、黒ねこのシンボルが生まれ、今に至るまで引き継がれているからなのだ。

2026年のサマーバッグは、1980年代のレトロポップ調！

『カフェ・ベローチェ』の夏の風物詩である「黒ねこサマーバッグ」。2025年はオンラインサイトで限定カラーが発売開始からわずか5分で完売したほどの人気ぶり。2026年は、“40年の歴史をめぐる旅をする黒ねこ”をコンセプトに、創業当時の1980年代を想起させるレトロポップ調の鮮やかなデザインとなっている。

40周年記念 黒ねこサマーバッグ 2026 4980円（税込み）

内容は、夏らしい軽やかさとナチュラルな風合いが魅力の「黒ねこ ペーパー編みバッグ」、ドリンクによって異なる景色を楽しめる『カフェ・ベローチェ』初の「黒ねこ ストロータンブラー」、汗ばむ季節にうれしい「黒ねこ フェイスタオル」の3アイテムと、フードメニュー引換券（3品）のセットだ。

「黒ねこ ペーパー編みバッグ」は、自然素材の工芸紙を使用した、軽やかさとナチュラルな風合いが魅力の夏らしいアイテム。カラーは、爽やかな印象のマリンブルーと、季節感を演出するサンドベージュ、そしてオンラインストア限定でどんなコーディネートにも馴染みやすいミッドナイトブラックが登場。

サイズは、従来のサマーバッグよりも大きめの設計で、A4サイズがすっきり収まる収納力を実現。内側には小物の整理に便利なポケットを備え、開口部には中身が見えにくいマグネットボタンを採用するなど、細部まで使いやすさにこだわった。

「黒ねこ ペーパー編みバッグ」マリンブルー

「黒ねこ ペーパー編みバッグ」サンドベージュ

「黒ねこ ペーパー編みバッグ」ミッドナイトブラック

タグには、海で遊ぶ黒ねこの姿と「40周年」の特別なメッセージをあしらい、『カフェ・ベローチェ』らしい遊び心とアニバーサリーイヤーならではの特別感を表現。日常使いはもちろん、レジャーや旅行などさまざまなシーンで活躍する実用性の高いトートバッグとなっている。

『カフェ・ベローチェ』初のタンブラー！ 飲み物によって景色が変わる

「黒ねこ ストロータンブラー」は、黒ねこが40周年の歴史をドライブしながら巡る様子を描いた、遊び心あふれるデザインの2層タンブラー。イラストには、『コーヒーショップ シャノアール』や『カフェ・ベローチェ』の店舗など、ブランドの歴史を彩るモチーフが散りばめられている。

「黒ねこ ストロータンブラー」

さらに、入れるドリンクによってイラストの見え方が変わり、紅茶を入れると夕暮れのような温かみのある景色に、コーヒーを入れると花火が映える夜空のような雰囲気に変化するなど、移りゆく夏の一日を感じられるデザインだ。

「黒ねこ ストロータンブラー」

「黒ねこ ストロータンブラー」

「黒ねこ ストロータンブラー」

また、結露がつきにくく氷も溶けにくい2層構造を採用し、ストロー部分に取り付けられる黒ねこのストローマーカーも付属。アイスコーヒーになりきった黒ねこが頭にストローをつけた愛らしいデザインで、ドリンクタイムをより楽しく演出してくれる。

ストローマーカー

懐かしい「ビッグパフェ」や、名物「コーヒーゼリー」もデザインに

「黒ねこ フェイスタオル」には、『カフェ・ベローチェ』の前身『珈琲館シャノアール』で名物として親しまれていた「ビッグパフェ」 を味わう黒ねこや、『カフェ・ベローチェ』の上で「コーヒーゼリー」を楽しむ黒ねこをデザイン。描かれている店舗は、1986年に東京都代々木に開店した、ブランド初のセルフサービス型店舗『コーヒーショップ シャノアール』と、現代的な内装が特徴の『カフェ・ベローチェ』銀座みゆき通り店がモチーフ。ブランドの歩みを象徴する2店舗を描き、40年にわたる歴史の移り変わりが感じられる。 また、高さが約30cmあった「ビッグパフェ」を、黒ねこと同程度のサイズ感で表現したのもポイント。

「黒ねこ フェイスタオル」

フードメニュー引換券は、「焼きたてドッグ・サンド」、「サンドイッチ」、「パスタ」の中からそれぞれ好きなメニューを1品ずつ選べる3枚セット。組み合わせ次第で、最大合計1660円相当のフードメニューと交換可能。また、これまで「絵柄が可愛く、使うのがもったいない」という声が多かったことから、2026年は手元に残せるアニバーサリーブック仕様にアップデート。引換券として利用した後も、ブランドの歴史や黒ねこの世界観を楽しめる仕様に。

フードメニュー引換券

『カフェ・ベローチェ』では、「黒ねこハンドタオル」がもらえる「黒ねこサマーキャンペーン」も9月16日まで開催中。こちらもぜひチェックを。

【画像】猫好きにはたまらない！かわいすぎるタンブラーや涼しげフェイスタオル（13枚）