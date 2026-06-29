竹俣紅アナウンサー（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/29】元女流棋士でフジテレビの竹俣紅アナウンサーが28日、自身のInstagramを更新。スリットの入った衣装を身に着けた姿を公開し、反響を呼んでいる。

【写真】元女流棋士の28歳フジアナ「眼福すぎる」美脚のぞくスリットスカート姿

◆竹俣紅アナ、膝上ワンピで美脚スラリ


竹俣は、「きょうも『BSスーパーKEIBA』をみてくださってありがとうございました！」とつづり、スタジオで撮影されたソロショットを投稿。白い花がらの半袖ニットに、左太もも部分から深いスリットが入ったドレープが印象的なピンク色のロングスカートを身に着けており、ポーズを決める足元からはスラリとした美しい脚がのぞいている。

◆竹俣紅アナの投稿に反響


この投稿にファンからは「大人の魅力」「可愛いと色っぽいが両立してる」「さわやかで素敵」「華やか」「良く似合っててお洒落」「女神」「眼福すぎる」など、さまざまな反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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