巨人は２９日、球団７３年ぶりの青森開催となる３０日のヤクルト戦（弘前）に向けて空路で青森に移動した。青森空港からはバスで弘前に入った。

巨人の青森県での１軍試合開催は藤本英雄、川上哲治、千葉茂らがプレーした１９５３年８月４日、八戸長根でのダブルヘッダー広島戦以来７３年ぶり。

当時は川上哲治が「４番・一塁」で計９打数５安打３打点、千葉茂が「２番・二塁」で９打数３安打。初戦は７―８で敗れたが、２試合目はエース藤本英雄が４安打完封で５―０で勝利した。

青森といえば、青森市営球場で１９５０年６月２８日に行われた西日本戦で藤本英雄がプロ野球史上初の完全試合を達成した地でもある。

弘前市での試合は今回が球団史上初。会場の青森・弘前「はるか夢球場」は２０１７年に人工芝球場に改修された。

巨人の橋上秀樹監督代行（６０）とヤクルトの池山隆寛監督（６０）は１９８３年ヤクルトのドラフト同期入団、同学年。橋上監督代行が安田学園から３位、池山監督が市尼崎から２位で指名されてプロ入りした。

６月２９日は２０２０年に亡くなった野村克也監督の９１回目の誕生日。ヤクルトでノムさんの教えを受け、楽天では野村監督の下でともにコーチも務めた「野村チルドレン」対決に注目が集まる。

今回は東北２連戦。１日は岩手・盛岡での試合が予定されている。