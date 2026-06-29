あなたの金運がアップする「縁起物」！ “招き猫”や“金色のダルマ”が運気を上げる理由とは？
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の金運育成コラム。今回は「金運アップの縁起物」について解説します。金運アップの由来を知り、賢く採り入れて運気を上げていきましょう。
どこか懐かしいこれらのアイテムには、それぞれ金運アップの由来があります。
・招き猫
右手を上げている猫は、金運を招き、左手を上げている猫は人を呼ぶ、商売繁盛、金運アップの縁起物です。
・金色のダルマ
「七転び八起き」のダルマは、開運のシンボル。片目だけ入れて願掛けにも使われます。金色は特に金運を強化。
・打ち出の小づち
大黒様が持っている不思議な神器。振れば、望んだ物が出てくるという故事に基づきます。
・七福神の乗った宝船
宝船に載っているのは、金銀財宝。無限のパワーと富を約束してくれる縁起物です。
・フクロウの置物
フクロウは、その音から「不苦労」に通じると考えられています。苦労知らずの幸福のシンボル。
・小さいカエル
カエルは、「帰る」。使ったお金がまた、戻ってくるようにお財布の中に入れている人も多かったのです。
・ヘビの抜け殻
ヘビは、脱皮を繰り返すことから永遠のシンボル。金運にも深く結びつき、抜け殻を持つとお金持ちになれる、お財布の中に入れておくと、お金が入ると言い伝えられていました。
・カラフルなひもで結ばれた5円玉
銭洗い弁天で清められたコインです。5円玉は、「ご縁」に通じて、お金に困らないとされてきました。
・龍の絵や置物
想像上の生き物ながら、原始のパワー、天の意を伝える存在とされるのが龍。財運や成功運をもたらします。
タイガーアイやルチルクォーツなどが有名。持つことで、気の流れを変えてくれると言われています。
・ゴールドのアクセサリー
「首が回らない」という言葉がお金に直結するように、首は金運に関連します。ネックレスがベスト。リングならば、金運強化の薬指、または、人生を開拓する中指へ。バングルならば、利き手と逆が効果が出ます。
・家計簿、帳簿
お金の流れを可視化することが大事です。記録をしっかりと取っていきましょう。
・お守り
金運アップのお守りは、ご縁次第。なんだか気になる、必要な気がする時は、ぜひ！
涼やかな音も、魔除けとなり、金運を引き寄せます。古典的ですが、鈴の音、おりん、クリスタルチューナー、音叉、ティンシャなども取り入れてみましょう。
いずれも、「手に入れたい」「やってみようかな？」と心が動いたものだけで十分！
まずは、等身大の金運をつかみ、モノにしてからさらに大きく育てましょう。
文：章月 綾乃（占術研究家・心理テストクリエーター）
雑誌やWeb、書籍など幅広い媒体で占いや心理テストの執筆・監修を手掛ける。All About「大人のための星占い」「幸せのカルテ」、GINZA「開運レター占い」など連載を多く持ち、著書も多数。西洋占星術、周易、手相、数秘術、ダイスやカード占い、しぐさや言葉グセの研究など守備範囲は広め。All About 占いガイド。
(文:章月 綾乃（占術研究家・心理テストクリエーター）)
伝統的な縁起物招き猫、金色のダルマ、打ち出の小づち、七福神の乗った宝船、フクロウの置物、小さいカエル、ヘビの抜け殻、カラフルなひもで結ばれた5円玉、龍の絵や置物、いずれも古くから伝わる金運アップの縁起物です。あなたはいくつお持ちでしょうか？ 実家やおじいちゃん、おばあちゃんのおうちにも、あるかもしれません。
・招き猫
右手を上げている猫は、金運を招き、左手を上げている猫は人を呼ぶ、商売繁盛、金運アップの縁起物です。
・金色のダルマ
「七転び八起き」のダルマは、開運のシンボル。片目だけ入れて願掛けにも使われます。金色は特に金運を強化。
・打ち出の小づち
大黒様が持っている不思議な神器。振れば、望んだ物が出てくるという故事に基づきます。
・七福神の乗った宝船
宝船に載っているのは、金銀財宝。無限のパワーと富を約束してくれる縁起物です。
・フクロウの置物
フクロウは、その音から「不苦労」に通じると考えられています。苦労知らずの幸福のシンボル。
・小さいカエル
カエルは、「帰る」。使ったお金がまた、戻ってくるようにお財布の中に入れている人も多かったのです。
・ヘビの抜け殻
ヘビは、脱皮を繰り返すことから永遠のシンボル。金運にも深く結びつき、抜け殻を持つとお金持ちになれる、お財布の中に入れておくと、お金が入ると言い伝えられていました。
・カラフルなひもで結ばれた5円玉
銭洗い弁天で清められたコインです。5円玉は、「ご縁」に通じて、お金に困らないとされてきました。
・龍の絵や置物
想像上の生き物ながら、原始のパワー、天の意を伝える存在とされるのが龍。財運や成功運をもたらします。
今どきの金運アップアイテム・パワーストーン
タイガーアイやルチルクォーツなどが有名。持つことで、気の流れを変えてくれると言われています。
・ゴールドのアクセサリー
「首が回らない」という言葉がお金に直結するように、首は金運に関連します。ネックレスがベスト。リングならば、金運強化の薬指、または、人生を開拓する中指へ。バングルならば、利き手と逆が効果が出ます。
・家計簿、帳簿
お金の流れを可視化することが大事です。記録をしっかりと取っていきましょう。
・お守り
金運アップのお守りは、ご縁次第。なんだか気になる、必要な気がする時は、ぜひ！
さらに金運をアップさせるには「香り」にこだわってみましょう。金色を連想するオレンジやレモンなどの柑橘系の香り、かつては金と同等の価値を持っていたフランキンセンス、金の名前を持つキンモクセイなど、あなたの好みに合うものを選んで。
涼やかな音も、魔除けとなり、金運を引き寄せます。古典的ですが、鈴の音、おりん、クリスタルチューナー、音叉、ティンシャなども取り入れてみましょう。
いずれも、「手に入れたい」「やってみようかな？」と心が動いたものだけで十分！
まずは、等身大の金運をつかみ、モノにしてからさらに大きく育てましょう。
文：章月 綾乃（占術研究家・心理テストクリエーター）
雑誌やWeb、書籍など幅広い媒体で占いや心理テストの執筆・監修を手掛ける。All About「大人のための星占い」「幸せのカルテ」、GINZA「開運レター占い」など連載を多く持ち、著書も多数。西洋占星術、周易、手相、数秘術、ダイスやカード占い、しぐさや言葉グセの研究など守備範囲は広め。All About 占いガイド。
(文:章月 綾乃（占術研究家・心理テストクリエーター）)