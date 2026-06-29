新しい未来のテレビ「ＡＢＥＭＡ（アベマ）」が名古屋場所（７月１２日初日、ＩＧアリーナ）の序ノ口からの全取組中継を行う。今場所の新たなキービジュアルを発表。先場所は小結で優勝を飾った関脇・若隆景（荒汐）を中央。横綱・豊昇龍（立浪）、横綱・大の里（二所ノ関）が並び立つ。

背景には、日本の夏の風物詩である七夕の「笹」と、大相撲における「勝ち虫」として縁起の良い「トンボ」があしらわれている。トンボは夏に活動する虫でもあり、昨年より新会場となったＩＧアリーナでの熱い夏を連想させる意匠となっている。

また、上部に添えられた「Ｓｔｒｉｋｅ ｆｉｒｓｔ ｔｏ ｗｉｎ」という言葉は、「先手必勝」を意味する。相手よりも先に戦いを始め、出ばなをくじいて局面を有利にすることを指しており、七月場所の土俵で力士たちが真っすぐぶつかり合い、全力を出し尽くす激しい取組への願いが込められてる。

ビジュアル公開後、ＡＢＥＭＡ大相撲公式Ｘでは、「横綱の後ろ正面に若隆景！最高です」「おお！！若隆景関が後ろセンターに」「２横綱揃い踏みのアツい場所になりそうでワクワク」「楽しみすぎる．．．」といったコメントが寄せられた。