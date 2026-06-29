久しぶりに30度超「真夏日」の熊本市 天草の海水浴場が一斉に海開きも海岸沿いには大雨の漂着ゴミが…
■四郎ヶ浜ビーチ・天草市有明町
こちらは熊本県天草市有明町の四郎ヶ浜ビーチ。海水浴を楽しむ人の姿が。
■子ども「きもちいい」
天草市では28日、11か所の海水浴場が一斉に海開きをしました。
■熊本市・正午過ぎ
■山本紗英子アナウンサー「一面、青空が広がる熊本市。手元の温度計は38度を超えています。きょうは日傘の出番です」
6月16日以来、13日ぶりに30度を超える真夏日となった熊本市。
■親子
「夏がきたみたいな感じですね」
「扇風機がないと生きていけない」
みなさん、貴重な梅雨の晴れ間を有効活用していました。
■女性「やっぱり嬉しい、洗濯物も乾くから」
■ 親子2組「きょうのうちに公園に行って遊びたい」
ところで、先週大雨に見舞われた県内。22日から雨が降り続きました。大雨の影響はこんなところにも。
■6月28日ヘリコプターで撮影
■FBS 井上眞人カメラマン「天草市上空です。連日の大雨の影響でしょうか。海沿いには多くのゴミが漂着しています。」
■6月27日 撮影
天草市五和町の海岸沿いは、木の枝やプラスチック容器など大量のごみで覆われていました。
ごみの一部は漁港内にも入り込んでいて、漁船の航行にも影響が出ているといいます。
■地域の人「大変ですよ、ことしは。釣りなんかは船の流れが変わってくるもんで影響があると思う」
天草市によりますと、7月20日前後に地域の振興会や漁協が中心となって、漂着ごみの清掃を行うということです。
あす30日からまた梅雨らしい天気となる県内。今週も雨の降り方に注意が必要です。