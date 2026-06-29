■四郎ヶ浜ビーチ・天草市有明町



こちらは熊本県天草市有明町の四郎ヶ浜ビーチ。海水浴を楽しむ人の姿が。



■子ども「きもちいい」

天草市では28日、11か所の海水浴場が一斉に海開きをしました。



■熊本市・正午過ぎ

■山本紗英子アナウンサー「一面、青空が広がる熊本市。手元の温度計は38度を超えています。きょうは日傘の出番です」



6月16日以来、13日ぶりに30度を超える真夏日となった熊本市。





県内18の観測地点のうち15の地点で真夏日に。山鹿市鹿北は32.6度で全国5番目の暑さ、菊池市32.3度は全国7番目です。

■親子

「夏がきたみたいな感じですね」



「扇風機がないと生きていけない」

みなさん、貴重な梅雨の晴れ間を有効活用していました。



■女性「やっぱり嬉しい、洗濯物も乾くから」



■ 親子2組「きょうのうちに公園に行って遊びたい」



ところで、先週大雨に見舞われた県内。22日から雨が降り続きました。大雨の影響はこんなところにも。



■6月28日ヘリコプターで撮影

■FBS 井上眞人カメラマン「天草市上空です。連日の大雨の影響でしょうか。海沿いには多くのゴミが漂着しています。」



■6月27日 撮影

天草市五和町の海岸沿いは、木の枝やプラスチック容器など大量のごみで覆われていました。

ごみの一部は漁港内にも入り込んでいて、漁船の航行にも影響が出ているといいます。



■地域の人「大変ですよ、ことしは。釣りなんかは船の流れが変わってくるもんで影響があると思う」

天草市によりますと、7月20日前後に地域の振興会や漁協が中心となって、漂着ごみの清掃を行うということです。



あす30日からまた梅雨らしい天気となる県内。今週も雨の降り方に注意が必要です。