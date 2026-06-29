昨秋のドラフト会議でソフトバンクから１位指名を受けたスタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（２年）が２９日、米国から一時帰国した。

その後は都内でメディア対応。冒頭では、福岡で７月１日からソフトバンクと２日間にわたって面談する予定であることを明らかにした。その上で「（ソフトバンクは）すばらしい球団さんだと自分自身も確信している。何か心配するところは少ないのかな、と思っています。話がもし聞けるのであれば、育成方針だったり、球団と自分自身をどうマッチさせながら育成に関してプランを描いていただけるのかを、お話を聞けることをすごく楽しみにしています」と語った。

今後は、今年から指名対象になるＭＬＢドラフトを７月中旬に控えている。ＮＰＢドラフトへの返答期限は７月末。メジャーの評価を待った上で下す決断はＭＬＢかＮＰＢか、はたまた大学残留か。怪物スラッガーの選択に注目が集まることになる。

米国２年目のシーズンは５４試合で打率２割６分２厘、１６本塁打、４７打点と躍進。二塁打も１１本あり、全５４安打の半数が長打と、確かな成長を示した。５月２０日（日本時間２１日）に米大学野球のアトランティック・コースト・カンファレンス選手権２回戦で敗退。２年目のシーズンを終え、入団交渉が解禁となった。

今月２３日（日本人間２４日）からは、ＭＬＢの有力ドラフト候補が一堂に会して、メジャーの編成担当らに能力を示す「ドラフトコンバイン」に参加。打撃練習で飛距離約１４０メートルの特大アーチを放ってアピールしていた。