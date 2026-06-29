石田純一氏が語る終活後の人生観！ おもてなしの会「More Beautiful Life」

記事ポイント More Beautiful Lifeが石田純一氏に人生観を聞く特別取材終活後の生き方や人とのつながりを語るインタビュー生活整理・住まい・外出まで支えるシニア支援プランナー制度 More Beautiful Lifeが石田純一氏に人生観を聞く特別取材終活後の生き方や人とのつながりを語るインタビュー生活整理・住まい・外出まで支えるシニア支援プランナー制度

おもてなしの会が運営する「More Beautiful Life」が、石田純一氏にスペシャルインタビューを行いました。

インタビューでは、“終活”の先にある新しい人生観や、人と関わりながら続いていく人生について語られています。

同サービスは、これからの人生を美しく生きるための伴走者として寄り添う支援モデルです。

おもてなしの会「More Beautiful Life」

実施内容：石田純一氏へのスペシャルインタビュー発表日：2026年6月26日 09:00運営：おもてなしの会サービス名：More Beautiful Life

おもてなしの会の「More Beautiful Life」では、石田純一氏に人生の軌跡とこれからの生き方について聞くスペシャルインタビューを行いました。

石田純一氏が語るのは、“終活”の先にある新しい人生観です。

それは「終わりに向かう生き方」ではなく、人と関わりながら続いていく人生という考え方です。

“今を生きる”という実感

石田純一氏は、死を意識しないわけではないものの、それに向かって生きている感覚はないと話しています。

まだまだやりたいことがあり、毎朝“今日も生きている”と実感しながら一日が始まるという言葉が語られています。

人生は終わりに向かうものではなく、“今”の連続でできているという考えです。

引退を意識しない現場での生き方

石田純一氏は、“引退”という言葉をあまり意識したことがないと語っています。

現在は焼肉店を経営し、仲間やお客様との関わりを大切にしながら現場に立ち続けているとのことです。

目の前の仕事を積み重ねながら、自分たちで仕事を創り続けてきたという実感も語られています。

自分で創る人生と人との縁

インタビューでは、待っているだけだとお金や環境に支配されてしまうため、自分たちで仕事を作るという考えが語られています。

映画、メディア、飲食など、分野に関係なく人生は選択の積み重ねです。

何事も一生懸命やると面白くなり、一生懸命頑張っていれば誰かが応援してくれるという言葉から、努力と人との縁のつながりが伝わります。

年齢に縛られない生き方

石田純一氏は、年齢ではなく、“やりたいと思った瞬間”がその人のスタートラインだと語っています。

どこに住むか、何を持つかではなく、誰と時間を過ごすかが人生の質を決めるという視点も示されています。

子どもに残したいものとして挙げられているのは、お金ではなく信念や生き方です。

シニア世代を支える分野

生活のサポート生活の整理会いたい施設の紹介土地・建物の買い取り募集内容：プランナーとして協力する個人・法人

同サービスは、シニア世代をどう過ごすか考えることを特徴としています。

独居高齢者の増加や家族・地域とのつながりの希薄化により、相談できる人がいない、老後の不安を抱えたまま生活しているといった声が増えていることが背景にあります。

“終活”ではなく、「これからの人生を美しく生きるための伴走者」として寄り添う新たな支援モデルとして、プランナー制度を創設しています。

人と会う、外に出る、社会とつながる、自分の人生を自分で創るという選択が掲げられています。

石田純一氏の言葉から、年齢や肩書きで区切らず、目の前の仕事や人との関わりを重ねていく生き方が伝わります。

同サービスは、生活整理や住まいだけでなく、人と会い、外へ出て、社会との接点を持つ時間まで含めて支える考え方を示しています。

老後の不安を一人で抱え込むのではなく、誰と過ごし、どう日々を選ぶかを考えるきっかけになるインタビューです。

おもてなしの会「More Beautiful Life」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「More Beautiful Life」は何を実施しましたか？

A. おもてなしの会が運営するおもてなしの会の「More Beautiful Life」では、石田純一氏に人生の軌跡とこれからの生き方について聞くスペシャルインタビューを行いました。

Q. 石田純一氏はどのような人生観を語っていますか？

A. “終活”の先にある新しい人生観として、終わりに向かう生き方ではなく、人と関わりながら続いていく人生について語っています。

Q. 「More Beautiful Life」はどのような分野で支援しますか？

A. 「生活のサポート」「生活の整理」「会いたい」「施設の紹介」「土地・建物の買い取り」の分野で、シニアの方々を支援します。

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