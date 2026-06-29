timelesz佐藤勝利、涼やか浴衣で登場 花火の思い出は「ファンの方とメンバーと…」
8人組グループ・timeleszの佐藤勝利が29日、都内で行われたアニメーション映画『君と花火と約束と』（7月17日公開）完成披露試写会に登壇した。共演の原菜乃華、横澤夏子とともに涼しげな浴衣姿で参加し、観客を盛り上げた。
【写真】佐藤勝利が公開したtimeleszファンミーティングでの花火
今作は、真戸香氏の同名小説を原作に、日本三大花火大会のひとつ「長岡まつり大花火大会」を舞台に描く青春の物語。主人公・夏目誠役を佐藤、ヒロイン・葉山煌役を原、誠の母役を横澤が務めている。
物語の内容にちなみ、キャストが思い出の花火の写真を公開。横澤は作品の舞台にもなった新潟・長岡花火（の前のイベント）、原は別作品で使用された12月の花火、そして佐藤はtimeleszファンミーティングでの花火の写真を披露。「ファンの方とメンバーと花火大会みたいな」と紹介すると、横澤は「（花火とともに映されているのが）ペンライトってこと？きれい〜」と感激した。
さらに佐藤は「千葉のスタジアムで。この楽曲、主題歌とか、この作品ってことでなくて夏だから花火大会をやろうと」とイベント趣旨を説明し、「自分たちの楽曲を使ってすごい数の花火をあげてもらった。いい思い出というか。めちゃくちゃステキな時間を過ごさせていただきました」としみじみ。ファンミーティング参加者も数多く客席に見られ「きれいでしたよね？すごかったんです」とうれしげに共有していた。
【写真】佐藤勝利が公開したtimeleszファンミーティングでの花火
今作は、真戸香氏の同名小説を原作に、日本三大花火大会のひとつ「長岡まつり大花火大会」を舞台に描く青春の物語。主人公・夏目誠役を佐藤、ヒロイン・葉山煌役を原、誠の母役を横澤が務めている。
さらに佐藤は「千葉のスタジアムで。この楽曲、主題歌とか、この作品ってことでなくて夏だから花火大会をやろうと」とイベント趣旨を説明し、「自分たちの楽曲を使ってすごい数の花火をあげてもらった。いい思い出というか。めちゃくちゃステキな時間を過ごさせていただきました」としみじみ。ファンミーティング参加者も数多く客席に見られ「きれいでしたよね？すごかったんです」とうれしげに共有していた。