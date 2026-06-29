皇族数の確保などに向け、政府が示した皇室典範の改正案。与野党各党の議論をベースにしているにもかかわらず、野党からは批判の声が出ているほか、与党の日本維新の会からも異論が出ています。

立憲民主党 水岡俊一 代表

「これまで何ら議論していないことをだまし討ちのように提示をする政府・与党に怒りを禁じ得ません」

政府が示している皇室典範改正案をこう、痛烈に批判した立憲民主党の水岡代表。

怒りの発端は、旧宮家の男系男子を皇族に迎える、いわゆる“養子論”についての政府の認識です。

政府の改正案では、養子本人は皇位継承権を持たないとしている一方、木原官房長官は、その養子に男子が生まれた場合は皇位継承資格を持つことになるとの認識を示したのです。

水岡代表は養子の子の身分については与野党で協議していないと指摘、「立法府と政府の信頼は大きく損なわれた」と批判しました。

日本維新の会 藤田文武 共同代表

「閣議決定は与党が党内プロセスがないとできませんから。それはまだ決まってない状況だと思います」

一方、養子論をめぐっては与党の維新からも異論が。

改正案では、養子の対象を妻や子がいない15歳以上の男系男子としていますが、きょう、維新の党内会合では年齢制限への疑義や反対が多く出たということです。

また、自民党では中曽根・元外務大臣が天皇陛下の長女・愛子さまによる「皇位継承はあり得ない」や「愛子さまが天皇になった場合、結婚する人もいない」などと発言し、「言葉が適切ではなかった」と釈明する事態に。

政府はあすにも皇室典範改正案を閣議決定する予定ですが、波乱含みの展開となっています。