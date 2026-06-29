「ＤＡＺＮ」の現地リポーターとしてサッカー北中米Ｗ杯で大活躍の女優・影山優佳が、２９日までに自身のＳＮＳを更新。１次リーグを振り返った。

「スウェーデンとの試合を終えてグループステージ進出を決めた日本」と書き出し、日本代表ユニホームを着用してスタジアムで撮影した写真を複数枚投稿。「厳しい展開の中でしっかりと目標を達成する、最高にアツくて最高にクレバーな日本が大好きです！」とつづり、「ブラジル戦を通して、私たちから見える景色がどう変わっていくのか、是非ともに見届けてもらえたら嬉しいです」と呼びかけた。

この投稿には「ブラジル戦勝てると信じてる 影ちゃんの勝利の舞いが見たい」「現地レポ本当にお疲れ様でした、お帰りなさい！！」「影ちゃんがハツラツとレポートしてる姿が映ってると元気に起きられたよ！」「かげちゃんかわいい〜」「きょうもお綺麗です」などのコメントが寄せられた。

影山は２７日には自身のＸを更新して「帰国しました！」と１次リーグの観戦を終えて帰国したことを報告しており、「勝利の女神が帰国しちゃダメでしょ笑」「なぜ帰国しているんだ」「グループリーグまでだったんだ」など多数の反応が集まっていた。