YouTubeチャンネル「旅熊 - trabear -」が、「沖縄の人気デートスポット北谷でガチンコ比較！【Insta360 Ace Pro vs DJI Osmo Pocket3 比較レビュー】」と題した動画を公開した。動画では、沖縄の北谷を舞台に「DJI Osmo Pocket3」と「Insta360 Ace Pro」の2台の小型カメラの性能を徹底比較し、それぞれの特性を検証している。



天馬ととくめいの2人は、日中の逆光や水平維持モード、夕暮れから夜間の暗所撮影まで幅広いシーンで両機種を検証。イルミネーションが輝く夜のアメリカンビレッジでの撮影では、それぞれの「低照度モード」を比較した。天馬はOsmo Pocket3の映像について「全体が明るくなっている」「玉ボケがきれいにでる」と高く評価。一方のInsta360 Ace Proは、極端な暗所ではノイズが目立つものの、日中のアクティビティや広い画角での撮影に強みを発揮することが示された。



また、音声の比較にも言及し、Insta360 Ace Proはノイズカットの影響で音がこもりがちであるのに対し、Osmo Pocket3はマイクが口元に近く音を拾いやすいと指摘。Osmo Pocket3の優れた被写体追従機能（アクティブトラック）についても実演を交えて機能性を検証している。



動画の最後では、Osmo Pocket3を「街中で普段撮影する用」、Insta360 Ace Proを海やスポーツなどの「アクティビティに全振りしている」と表現し、両者の使い分けを明確にした。小型カメラの購入を検討している人は、自分の撮影スタイルに合った一台を選ぶための参考になりそうだ。



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