YouTubeチャンネル「旅熊 - trabear -」が「梅雨でも楽しめる宮古島旅行 Vol.2 絶景ビーチと沖縄グルメを大満喫！」と題した動画を公開しました。動画では、ケータさんが宮古島でのダイビング体験や絶景ビーチの散策に加え、沖縄ならではのご当地グルメを存分に堪能する様子が収められています。



宮古島グルメの食べ歩きでは、「串揚げと島おでん くしお」での食事や、「焼肉 権兵衛」での宮古牛ディナーをはじめ、「新和食堂」のソーキ汁、「菊栄食堂」の昔懐かしい黄色いカレーなど、地元の名店を次々と訪問。「まるかみ」で味わった元フレンチ料理人が作る沖縄そばには、「ストレート麺も美味しい！」「ソーキもトロトロや」と舌鼓を打ちました。



アクティビティや絶景スポットの紹介も見どころです。宮古の海でのダイビングでは、ウミガメと一緒に泳ぐ貴重な体験を披露。興奮のあまりカメラを水没させるハプニングもありましたが、「後半は天候も回復して大満足のダイビング体験でした！」と振り返っています。また、幻のビーチとも呼ばれる絶景スポット「17END」では、透明度抜群の海に飛び込み、「超キレイなビーチ！最高！」と絶賛する姿が印象的です。



さらに、来間島にある「シーウッドホテル」での滞在模様も紹介しています。各部屋にプライベートプールが付いた豪華なビラハウスでリゾート感を満喫したほか、ホテル内のレストランで絶品料理を味わい、優雅なひとときを過ごしました。



梅雨の時期でも、宮古島ならではの食と自然を全力で楽しむ姿は、旅行の行程を考える上で大いに参考になりそうです。絶景スポットやグルメ巡りの計画を立てる際に、ぜひ動画をチェックしてみてはいかがでしょうか。



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