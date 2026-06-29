松屋フーズは、とんかつ専門店の「松のや」において、7月1日午後3時から、「海鮮盛合せ定食」を発売する。

海鮮フライ好きの人々に、朗報だとか。今年も松のやに、衣はサクッと、中身はフワッと食感の海鮮フライから「イカフライ」と「白身魚フライ」が登場するという。



「海鮮盛合せ定食」

松のや特製のタルタルソースと相性抜群な「白身魚フライ」、そして噛めば噛むほどにイカ本来の旨味がたっぷり感じられる「イカフライ」が待望の復活。さらに、ぷりっぷりの海老の食感が楽しめる松のや自慢の「海老フライ」をあわせた、豪華海鮮トリオ「海鮮盛合せ定食」を発売する。

また、王道のロースかつと海鮮フライ各種を組み合わせた盛合せ定食もあわせて販売。ボリューム満点で贅沢な一皿に仕上げた。海鮮フライの美味しさをより一層引き立てる松のや特製のタルタルソースとともに、この季節だけの特別な味わいをぜひ賞味してほしい考え。

［小売価格］

海鮮盛合せ（イカ・白身・海老）定食：1190円

ロースかつ＆白身魚フライ定食：990円

ロースかつ＆イカフライ定食：990円

単品 イカフライ：300円

単品 白身魚フライ：300円

（すべて税込）

※持ち帰り可能。持ち帰りのみそ汁は、別途料金が必要となる

［発売日］7月1日（水）

松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp