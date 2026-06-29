「こんなにスコールに当たったのは初めて」雨のシンガポールを乗り切る2泊3日のリアル

YouTubeチャンネル「旅熊 - trabear -」が「観光しない2泊3日のシンガポール旅」と題した動画を公開した。出演者のケータさんが、あえて定番の観光スポット巡りを控えめにし、現地の友人との交流やローカルグルメ、パブ巡りを満喫する2泊3日の滞在模様を収めている。



1日目はチャンギ国際空港到着後、空港内の巨大な滝を見学してから「フォーポイントバイシェラトン シンガポール リバービュー」にチェックイン。夜はクラーク・キー周辺からロバートソン・キーへと散策し、オーストラリア系のスポーツバーで名物のチキンパルミジャーノを満喫した。その後はチャイナタウンのバーへ足を運び、活気あるナイトライフを楽しんでいる。



2日目は、現地の知人と合流してローカルフードを味わう。「ラクサラボ by WILD COCO」でプレミアムラクサやチキンライス風のセットを食べながら談笑した。食後はマーライオン公園で定番の記念撮影を楽しむも、突然の猛烈なスコールに見舞われるハプニングが発生。タクシーで一旦ホテルへ避難し、「こんなにスコールに当たったのは初めてだと思います」と振り返った。雨上がりには別の知人とガーデンズ・バイ・ザ・ベイ周辺を散策し、マリーナベイ・サンズを望む景色に「雲が無ければもっとキレイかもしれないですね」と感想をこぼした。夜はブギスにある人気店で汁なしの辛い鍋「ドライポット」を一人で堪能している。



最終日の3日目は、「ソンファ・バクテー」で名物の肉骨茶（バクテー）の朝食を味わい、空港のラウンジで最後のラクサを堪能して旅を締めくくった。名所巡りとはひと味違う、現地の空気感や食に焦点を当てた本動画。自分のペースで楽しむリラックスしたシンガポール旅行を計画する際のヒントになりそうだ。