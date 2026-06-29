豊栄通商（株）（江戸川区）と関連2社は6月23日、東京地裁に破産を申請し6月24日、破産開始決定を受けた。

申請代理人は松永昌之弁護士（法律事務所ZeLo、江東区豊洲3−2−24）。

負債は、豊栄通商が約57億円、豊栄リアルエステートが約4500万円、豊栄フードサービスが約1億7000万円、3社合計約59億1500万円。



豊栄通商は、スクラップ業者などから鉄や非鉄金属を仕入れ、韓国や台湾などアジアの製鉄会社に販売していた。2011年1月期は売上高12億6063万円だったが、取扱量の増加などから2024年1月期は売上高223億2960万円と急拡大していた。





しかし、2025年4月頃には金融機関との借換交渉が想定通りに進まず、資金繰りが悪化。以降はグループ会社が保有する資産の売却する一方で、金融機関に新規融資申込などで資金確保を試みたが奏功せず、2026年4月頃には新たな仕入れも不可能となった。資金繰りが限界に達し、6月12日に事業を停止した。豊栄通商と同時に破産を申請した関連会社は以下の2社。 ・豊栄リアルエステート（株）（同所、不動産業） ・豊栄フードサービス（株）（同所、飲食業）なお、関連の豊栄トランスポート（株）（同所、海上貨物輸送）は事業継続を想定しているが、豊栄通商が株式を保有しているため、株式は破産管財人による換価の対象となる。※豊栄通商（株）（TSRコード:297081489、法人番号:3011701012759、江戸川区西葛西6−17−5、設立2007（平成19）年4月、資本金1000万円）

※豊栄リアルエステート（株）（TSRコード:861175689、法人番号:5011701026996、同所、設立2024（令和6）年2月、資本金1000万円）

※豊栄フードサービス（株）（TSRコード:380419955、法人番号:5011701024439、同所、設立2021（令和3）年6月、資本金1000万円）

※豊栄トランスポート（株）（TSRコード:130649724、法人番号:9011701022496、同所）