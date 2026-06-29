日本一海に近い!? 名護の絶景スタバで「ゴザ」を借りて極上のゆんたく時間を

YouTubeチャンネル「旅熊 - trabear -」が「日本一海に近い絶景スタバ!? 『名護21世紀の森公園 あけみおてらす店』を調査！」と題した動画を公開しました。動画では、旅熊リーダーの天馬さんらが沖縄県名護市に新しくオープンした海沿いのスターバックスを訪れ、美しいロケーションや独自のサービスを紹介しています。



天馬さん、ノバさん、ななみさんの3人は、名護21世紀の森公園を歩きながら店舗へ向かいます。海沿いの松林を抜けると、沖縄らしいアダンの木が植えられた「あけみおてらす店」に到着。店内に入ると、壁面には琉球瓦が使用されており、窓際席からは青い海と空が視界いっぱいに広がるオーシャンビューの絶景が望めます。



この店舗ならではのサービスとして、「ゴザでゆんたくしませんか？」と書かれたボードとともに、沖縄のビーグ（い草）で作られたゴザの無料レンタルが用意されています。一行はゴザを借りてテイクアウトし、目の前のビーチへ向かいました。砂浜にゴザを敷いて「エスプレッソ アフォガート フラペチーノ」や「マイフルーツ フラペチーノ」、サーターアンダギー風の「シュガードーナツボール」などを味わいながら、「最高じゃない？ ここ」と波音を聞きながらリラックスした時間を過ごしています。



夕暮れ時になると、空と海がオレンジや紫色に染まる美しいサンセットを満喫。「こんな映画の中みたいな時間、とても居心地がいい」と、海沿い店舗ならではの魅力を語りました。沖縄の美しい自然とコーヒーを同時に楽しめる絶好のスポットは、今後の沖縄観光やドライブの休憩にぴったりの場所となりそうです。