米津玄師、2026 NHKサッカーテーマ「烏」ジャケット絵柄をモチーフにした“折り烏”が公開

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米津玄師が描き下ろした、2026 NHKサッカーテーマ「烏」ジャケットの「折り烏」が公開された。

■「折り烏」は、折り鶴のように一枚の正方形の紙を折って烏の姿をかたどる折り紙

グループステージを無敗で突破したサッカー日本代表が、いよいよ決勝トーナメントへ。6月30日、ラウンド32で待ち受けるのは、優勝5度を誇る強豪・ブラジル。世界一への一発勝負を前に、米津玄師「烏」（読み：からす）のジャケット絵柄をモチーフにした「折り烏」（読み：おりがらす）が公開となった。

「折り烏」は、日本に古くから伝わる折り鶴のように、一枚の正方形の紙を折って烏の姿をかたどる折り紙。台紙には、米津玄師が描き下ろした「烏」のジャケット絵柄の一部があしらわれている。台紙と折り方を記載したシートは、お手持ちのプリンターで印刷できる他、全国のセブン-イレブン店頭マルチコピー機でも印刷が可能となっている。

古来、折り鶴が願いを込めて折られてきたように。勝利への祈りを込めて折る一羽の「折り烏」とともに、日本代表の歴史的な一戦を見届けよう。

また、折り烏が登場するTikTokエフェクト「烏」KARASU FACE PAINTも公開中。ぜひ公式サイトをチェックしよう。

Illustration by 米津玄師

■「折り烏」台紙・折り方シート印刷方法

「折り烏」台紙・折り方シートをプリンターで印刷し、正方形の台紙をハサミで切り取り、折り方に従って作成しよう。

◇セブンイレブン印刷方法

シートは、セブンイレブンのネットプリントでも印刷が可能。

1.セブン-イレブンのマルチコピー機にて「ネットプリント」を選択

2.「予約番号」を入力 予約番号：6D9REPKT

3. 印刷設定を自身で設定（推奨：カラー、普通紙、A4サイズ）

4. 必要枚数を印刷

印刷可能期間：6月29日より7月29日23:59まで

印刷可能期間中は何度でも印刷可能

■リリース情報

2026.06.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE 「鳥」

■関連リンク

セブン-イレブン ネットプリントサイト

https://faq.sej.co.jp/article/?knowledge_id=cidqbq4vr0h8m5o3ssfg

TikTok「烏」KARASU FACE PAINT

https://vt.tiktok.com/ZSQtW9oN8/

米津玄師 OFFICIAL SITE

https://reissuerecords.net/