サッカー韓国代表はワールドカップ（W杯）北中米大会の1次リーグで敗退した。中国スポーツメディアの直播吧によると、韓国メディアのスポーツコリアは「中国から嘲笑される屈辱的な境遇に置かれた」と伝えた。

1次リーグA組の韓国は1勝2敗の勝ち点3で3位に終わった。決勝トーナメント進出は他組の3位との争いとなっていたが、得失点差などで上位8チームに入れなかった。

スポーツコリアによると、韓国の1次リーグ敗退が決まると、中国最大のSNSである微博（ウェイボー）に「#韓国がW杯敗退#」とのハッシュタグが出現し、トレンド上位に浮上した。

ウェイボーでは「韓国はアジアの伝統的なサッカー強豪の中で最初に帰国便を予約することになってしまった」「今回の早期脱落は完全に韓国の自業自得だ」「韓国は（他組の結果が出るまで）ホテルに何日も待機し、宿泊費を追加で支払ったのに何も得られなかった。もう安心して帰国便を予約できるね」などのコメントに多くの共感が寄せられた。

一方で、「W杯は残酷だ。あるチームの運命が自分たちがプレーしない試合によって決まってしまう」「ライバル関係を抜きにして、韓国がこんなにも早く脱落するのを見るのは本当に驚きだ」などと同情するコメントも寄せられたという。（翻訳・編集/柳川）