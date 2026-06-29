それアリなんだ？！「好きなだけ作れる」「もう買わなくていい」便利な100均キッチングッズ

料理の仕上げに欠かせないごま。香りを楽しむためにその都度すりごまを作りたいと思っても、すりこぎやすり鉢を準備するのは意外と手間ですよね…。そんな中、ダイソーのキッチングッズ売り場でちょっと珍しい商品を発見！「ごまミル」という名の通り、詰め替えたごまを、好きな分だけすりごまにできる優れものなんです♪

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商品情報

商品名：ごまミル

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4991203187376

もう買うのは普通の胡麻だけでOK！詰め替えるだけで好きな分だけ「すりごま」を量産！

今回ご紹介するのは、ダイソーのキッチングッズ売り場で見つけた「ごまミル」。

その名の通り、単なる詰め替え容器ではなく、入れたごまをすることのできる便利なキッチンアイテムです。

普段使いに「すりごま」を袋で買っている方は多いと思いますが、使い切るまでに風味が落ちてしまうこともしばしば。

その点、ごまミルなら必要な分だけその場ですることができ、ラーメンやうどん、サラダや和え物などの料理にサッと使えます。

ごまをする部分にはプラスチック製の刃が採用されているのもポイント。金属製ではないためサビの心配が少なく、気軽に使えるようになっています。

わざわざすり鉢やすりこぎを準備する必要もなく、手軽にすりたての香ばしいごまの風味を楽しめますよ◎

口が広めでお手入れしやすい♪水洗い後は十分に乾燥させて！

ボトル部分は比較的小ぶりなサイズ感ですが、口が広めに作られているのが特徴。

そのため、シート状のスポンジを使えば中まで手を入れて洗えて衛生的です。

ただし、瓶とフタ以上に細かく分解できないため、洗浄後はフタの内部に湿気が残りやすく、十分に乾燥させないとごまが詰まる原因に。

特にごまは湿気に弱いため、水洗い後はしっかり乾燥させてから使用するのがおすすめです。少し手間はかかりますが、そこさえ気を付ければ快適に使えますよ◎

今回は、ダイソーの「ごまミル」をご紹介しました。

容器に詰め替えるだけで、すりごまが作れる便利なキッチングッズ。必要な分だけ手軽にすれて、料理の風味もぐっとアップ♪

気になる方は、ぜひダイソーでチェックしてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。