シャトレーゼ、七夕限定スイーツ発売　「2つの味が楽しめる」動物デコレーションケーキや星空ゼリーなど

菓子専門店「シャトレーゼ」は6月26日から、七夕限定スイーツを販売している。

ラインアップは、ホイップクリームとチョコクリームの2つの味が楽しめるデコレーションケーキをはじめ、星空をイメージしたカップゼリーや、七夕をモチーフにした和菓子3種など。いずれも販売期間は7月7日まで。

◆七夕 2つの味が楽しめる ハッピーどうぶつデコレーション17cm（4,110円）

ホイップクリームとチョコクリームの2つの味が楽しめるデコレーションケーキ。彩り豊かなフルーツに加え、クリームで仕上げたうさぎとパンダを飾った。

ホイップクリームのケーキは、苺果肉入りソースとスポンジをサンド。天面の「うさぎちゃん」の中には、ふんわりとしたスポンジで口どけの良いカスタードクリームを包んでいる。

チョコクリームのケーキは、チョコレートシロップやシリアル入りチョコレート、ココアスポンジをサンド。天面の「パンダちゃん」の中にも、ふんわりとしたスポンジで口どけの良いカスタードクリームを包み、やさしい味わいに仕上げた。

七夕 2つの味が楽しめる ハッピーどうぶつデコレーション17cm

同商品は予約も受け付けている。

【店頭販売期間】6月26日〜7月7日

【Web予約受付期間】6月8日〜7月1日21時まで

【Web予約商品お渡し期間】6月26日〜7月7日

◆七夕 星空のゼリー（440円）

ナタデココシロップ漬けとパインアップルシロップ漬けで流れ星を、バタフライピーゼリーで星空を表現した七夕限定のカップデザート。マスカットゼリーやヨーグルトクリーム、色とりどりのフルーツ、ナタデココを組み合わせ、食べ進めるごとに味や食感の変化が楽しめる、フルーツポンチをイメージした味わいに仕上げた。

【画像7点はこちら】シャトレーゼ七夕スイーツ、「星空のゼリー」「七夕和菓子 天の川」など

◆七夕和菓子 星の瞬き（172円）

青色に着色した水まんじゅう生地に銀粉と金粉を振りかけ、瞬く星々を表現した。つるんとした生地と、さわやかなレモン餡が楽しめる。

◆七夕和菓子 七夕の夜（172円）

上用饅頭に笹と竹をイメージした焼き印を押し、黄色い錦玉で夜空を表現した。しっとりとした生地となめらかなこし餡、やまいもの上品な香りが特徴。

◆七夕和菓子 天の川（172円）

ピンク色の雪平生地に、2色の甘納豆と黄色・白色の星型羊羹をあしらい、天の川を表現した。ふんわりもちもちとした食感の生地と、あっさりとした白餡が楽しめる。甘納豆と羊羹が味のアクセントになっている。