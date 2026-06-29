「反則級の可愛さ」新木優子、美人モデルと推し活ディズニーを満喫！ 「わぁん大好きなnon-noコンビ」
俳優の新木優子さんは6月28日、自身のInstagramを更新。モデルの久間田琳加さんとの「推し活ディズニー」を報告し、写真を公開しました。
【写真】新木優子＆久間田琳加の「推し活ディズニー」
ファンからは「りんくまやん」「わぁん大好きなnon-noコンビ」「反則級の可愛さ」「めっちゃ仲良し」「ステキ過ぎます」「え、優子ちゃんわんわん物語推しですか？」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】新木優子＆久間田琳加の「推し活ディズニー」
「めっちゃ仲良し」新木さんは「今年の初めに行った"わんわん物語"推し活ディズニー りんくまと」とつづり、東京ディズニーランドで撮影した4枚の写真を投稿。1〜3枚目は、ファンキャップをかぶった新木さんと久間田さんの楽しそうなツーショットです。プライベートを満喫する貴重な姿を見ることができます。
「本当に姉妹みたい！」久間田さんは5日、自身のInstagramを更新。「大好きな優子さんとも同じ時間で、一緒にプリ撮りましたー」とつづり、新木さんとのツーショットを公開しています。ファンからは「最高コンビ」「本当に姉妹みたい！」「お肌つやつやで可愛い〜」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)