離婚を発表したモデルでインフルエンサーの黒崎みさが29日までにYouTubeチャンネルを更新。離婚後も同居していた元夫との別居を報告し、事情を説明した。

黒崎は3月31日の動画で、昨年内に離婚していたことを報告。「子どもに対しての思いは一緒なので、籍を抜いて子どもをお互いに育てていくパートナーとして今後は一緒にいられたらいいかなというふうに思った」と離婚後も元夫と同居して子育てをする意向を示していた。

しかし今回「【ご報告】この度、別居することになりました」と題した、スタジオで撮影された動画をアップ。「家庭内でごたごたというか、色々ありまして今は私達は前に住んでいた家には居ない状況になっています」としたが、詳細については「私だけの問題ではないのでお話ができない」と説明した。

子どもたちの生活環境を変えたくないとの思いから離婚後も同居を続けていたが、さまざまな事情から引っ越しを決意したという。また、ファンにもよく知られる愛犬「つゆ」の今後については、「もともと親権が（元夫に）あったので、新居に引っ越した際にはもちろんペット可の物件でいつでも迎え入れられるようにはしたいとは考えているんですけど、私1人ではそれもちょっと決めかねるというかたちです」と説明した。

黒崎は美容整形にかけた費用の総額が約2000万円におよぶことを明かして話題に。23年1月に結婚と出産を報告していた。