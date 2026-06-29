【皮むき面倒→凍らせて→水につけるで即解決】下ごしらえが劇的に楽になる感動冷凍術

ミニトマトやキウイは、冷凍しておくといいことが。じつは、凍らせてから水にさらすだけで、皮がするんと気持ちよくむけるんです。

湯むきいらずで下ごしらえもラクラク。知っておくと便利な、冷凍活用テクをご紹介します。

ミニトマト＆キウイ＆桃は〈冷凍〉で皮がするんとむける！

冷凍したものを30秒ほど水にさらせば、皮がするんと気持ちよくむけちゃいます。湯むきいらずで、マリネやあえものに使えて便利。キウィや桃も同じように皮がむきやすくなり、フルーツポンチなどに活躍します。

冷凍方法

ミニトマトはへたを取り、キウィ、桃はまるごと冷凍用保存袋に入れて冷凍庫で凍らせる。

保存期間

約3カ月

するんと気持ちよく皮がむける快感は、一度知るとやみつきに。ぜひ試してみてくださいね！

島本 美由紀シマモト ミユキ 料理研究家・ラク家事アドバイザー・食品ロス削減アドバイザー・防災士 料理研究家・ラク家事アドバイザー・防災士。旅先で得たさまざまな感覚を料理や家事のアイデアに活かし、身近な食材で手軽においしく作れるレシピを提案。冷蔵庫収納や食品保存、食品ロス削減アドバイザーとしても活動し、テレビ番組や雑誌に数多く出演。著書は80冊を超える。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年7月2日号より）