TBSでは6月29日（月）午後8時55分から、Mrs. GREEN APPLEがMCを務めるバラエティ番組『テレビ×ミセス』を放送する。

今回は、7月18日放送の大型音楽特番『音楽の日2026』からTBSアナウンサーの安住紳一郎と江藤愛がゲスト出演。Mrs. GREEN APPLEとのバラエティ番組での初共演が実現する。

番組では、人気企画「大人しりとり」を実施。「小学生が知らない言葉」だけでしりとりをつないでいくゲームで、言葉を扱うプロでもある安住アナと江藤アナが参戦し、番組史上最高レベルの戦いが繰り広げられるという。しかし、高度な頭脳戦の中で、思わず言葉に詰まってしまう場面もあるようだ。

さらに、新音楽ゲーム「ぴったり“ヘイ！”ゲーム」がスタートする。

このゲームは、「ヘイ！」という歌詞が登場する楽曲を使用し、「ヘイ！」の10秒前から音楽が無音となるルール。挑戦者はリズムや時間感覚を頼りに、タイミングを見計らって「ヘイ！」と叫び、その正確さを競う。

音楽のプロであるMrs. GREEN APPLEと、正確な時間管理を日々求められる安住アナ、江藤アナが真剣勝負を展開。果たして、ぴったりのタイミングで「ヘイ！」を決める“奇跡”は生まれるのか注目だ。

このほか、藤澤涼架の新たなソロ企画もスタート。新企画を交えた盛りだくさんの内容で、1時間にわたって放送される。