ロッテは、8月5日西武戦（ZOZOマリンスタジアム）にグローバルに活躍する5人組ガールグループ「LE SSERAFIM（ルセラフィム）」のメンバーHONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）が来場すると発表した。

2021年から続く夏のスペシャルイベント「BLACK SUMMER WEEK supported by クーリッシュ」のスペシャルゲストとして来場し、午後5時55分ごろから始球式を行うほか、イニング間イベントの出演を予定している。

HONG EUNCHAEは「千葉ロッテマリーンズのファンの皆さん、はじめまして！LE SSERAFIMのHONG EUNCHAEです。8月5日の試合で、『BLACK SUMMER WEEK』のスペシャルゲストとして出演させていただくことになりました！日本で初めて始球式に挑戦させていただくことになり、本当に光栄ですし、今からとてもワクワクしています！少し緊張しますが、ストライクを取れるように頑張りますので、会場で応援していただけたら嬉しいです！皆さんにお会いできることを楽しみにしています！」とコメントを寄せた。

＜HONG EUNCHAEプロフィール＞2006年11月10日生まれの19歳。22年5月に韓国でデビューした5人組ガールグループ「LE SSERAFIM」の最年少メンバー。デビュー初年度から3年連続で紅白歌合戦に出場し、日本レコード大賞ではK―POPガールグループ初の「特別国際音楽賞」を受賞。7月から日本・アジア・米国・欧州など世界23都市32公演を巡る2度目のワールドツアーの開催を控えている。