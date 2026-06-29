歌手の森高千里（57）が26日、Instagramを更新。"絶対領域"のぞく姿に反響が寄せられている。

【映像】森高千里（57）の“絶対領域”のぞく姿（複数カット）

1987年に「NEW SEASON」でデビューし、数々のヒット曲を世に送り出してきた森高。プライベートでは1999年に俳優の江口洋介（58）と結婚し、翌年に長女、2002年に長男が誕生。子どもが生まれてからはおよそ12年間、子育てのために音楽活動をセーブしていたが、2012年のデビュー25周年をきっかけに本格的に音楽活動を再開していた。

“絶対領域”のぞく姿に反響

26日の更新では、「森高千里エスプレッソSUMMER tour」のオフショットを披露。「きょうも濃厚な時間でしたね〜。今回のツアーはコンサートで初めて歌う楽曲だったり、30年以上ぶりに歌う楽曲など、濃い選曲をしています。衣装にも深みがありますよ〜。本編の衣装は漆黒のベルベットで、袖口の膨らみがポイントです。アンコールの衣装は光や角度によって見え方が変わって見えると思います。どちらもこだわり抜かれた衣装です！」とつづった。

この投稿にファンからは、「57歳とは思えない濃厚な美しさ」「きゃー、永遠のアイドル」などのコメントが寄せられている。

（『ABEMA NEWS』より）