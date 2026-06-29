急性膵炎のために入院、手術を受けた漫才コンビ、オール阪神・巨人のオール巨人(74)が28日にXを更新し、自身を苦しめていた元凶のX線写真を公開した。



【写真】大男を苦しめた豆粒のような大きさの「犯人」

巨人は23日の投稿で「実は17日の夜から腹の激痛で近くの病院で検査 次の朝.病院から 血液の数値が異常です.で即吹田市民 に入院.急性膵炎でした で次の日手術」と投稿。24日に退院し、27日には友人知人とビールを飲むなど術後の回復が順調なことを記していた。



28日には「手術で膵臓の石を摘出したら 毎朝起きた時…体が浮腫んでたのにそれが無くなった 首肩が悪いのでそこから来てるパンパン(笑)だと思ってたんですが石のせいだったかも? と言いながら 首肩の リハビリには行ってます こんなちっさな石が色々不調を起こしていたのか 人間の体って面白い」と膵臓の石のX線写真を投稿した。



この投稿にファンから「一昔前は芸能界で最強と言われていた巨人さんも寄る年並には勝てないですよね」「手術が無事終わり、御身体の不調が解消されて何よりです」「医師です。浮腫は、膵石で炎症があったのでしょうか?もしくは低栄養(アルブミン)の状態でも浮腫になることあります。いずれにしても意外なところでも症状が軽快したようで良かったです。どうぞお大事になさってください。」「ほんま、いつまでも元気でいて下さい」「はやくとは言いませんがしっかり治してください」など案じる声が多々届いている。



（よろず～ニュース編集部）