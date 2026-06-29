【W杯2026】「なぜ帰ったというお言葉を…」影山優佳からの“急きょ”のお知らせにファン歓喜「勝利の女神に」「いつ寝れば良いのやら笑」
タレント・影山優佳（25）の公式Xが29日に更新され、急きょのお知らせにサッカーファンらから大きな反響が寄せられている。
【写真】「これが噂のご実家…」影山優佳が公開した帰国後のオフショット
現在開催中の「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」を現地取材していた影山。27日の投稿では「帰国しました」と自宅の写真を添えて報告していたが、この日の投稿で「仕事の都合で帰国を余儀なくされた影山ですが…」と切り出すと、「みなさまからなぜ帰ったというお言葉をしかと預かりまして、急遽日本のスタジオでみなさんと試合を見届けさせていただくことになりました！」と日本対ブラジル戦に合わせてDAZNで配信される「パーティライブ」に出演することを報告した。
この投稿には「影ちゃんが勝利の女神に」「渾身のガッツポーズよろしく」「いつ寝れば良いのやら笑」との反響が寄せられている。
【写真】「これが噂のご実家…」影山優佳が公開した帰国後のオフショット
現在開催中の「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」を現地取材していた影山。27日の投稿では「帰国しました」と自宅の写真を添えて報告していたが、この日の投稿で「仕事の都合で帰国を余儀なくされた影山ですが…」と切り出すと、「みなさまからなぜ帰ったというお言葉をしかと預かりまして、急遽日本のスタジオでみなさんと試合を見届けさせていただくことになりました！」と日本対ブラジル戦に合わせてDAZNで配信される「パーティライブ」に出演することを報告した。
この投稿には「影ちゃんが勝利の女神に」「渾身のガッツポーズよろしく」「いつ寝れば良いのやら笑」との反響が寄せられている。