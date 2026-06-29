たくましすぎる腕にドキッ…BTS・V、鍛え上げられた肉体と甘い顔のギャップにファン悶絶！

BTSのVが、ギャップのある肉体美を披露した。

6月28日、Vは日常のさまざまな近況を収めた写真を数枚投稿した。

【写真】V、鍛え上げられた肉体

公開された写真には、美術館で作品を鑑賞する姿から、飛行機内でリラックスして過ごす姿、運動中に撮影した姿まで、Vの多彩な日常が収められている。

なかでも話題を集めたのは、Vの“ギャップ”あるフィジカルだ。写真の中のVは、広い肩のラインと、一目見ただけでも厚みを増したことが分かるたくましい腕の筋肉を見せ、バルクアップした体つきを披露した。

一方で、シャープなフェイスラインと澄んだ瞳には、特有の少年美がそのまま残っており、ファンの視線を釘付けにしている。

写真を見たファンからは、「本当に最近ビジュアルがやばい」「筋肉どうしたの？」「日常写真をしっかり見せてくれるの、嬉しい」など、さまざまな反応が寄せられた。

（写真＝V Instagram）

（写真＝V Instagram）

なお、Vが所属するBTSは現在、ワールドツアー「ARIRANG」を開催中。6月26・27日（現地時間）には、スペイン・マドリードで公演を行った。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。