『あつまれ どうぶつの森』攻略本登場！誌面ページ公開 『ゼルダの伝説』コラボアイテムなど「無料アップデート Ver.3.0」完全網羅
ゲーム『あつまれ どうぶつの森』の攻略本『あつまれ どうぶつの森 無料アップデート Ver.3.0 & Nintendo Switch 2 Edition ザ・コンプリートガイド + お手本いっぱい！ リゾートホテル客室コーデ集』が発売された。あわせて誌面ページが公開された。
【写真たくさん】コラボアイテム紹介！『あつまれ どうぶつの森』攻略本のページ
■無料アップデート Ver.3.0で楽しめる要素
客室のコーディネートを楽しめたり、新アイテムを入手したりできる「リゾートホテル」、夢の世界で島をゼロから自由に作ることができる「夢の島」や、『スプラトゥーン』シリーズや『ゼルダの伝説』シリーズとのコラボアイテムなど、島暮らしがますます楽しくなる「無料アップデート Ver.3.0」の全要素を完全網羅。
■『Nintendo Switch 2 Edition』で楽しめる要素
高精細な画像で島暮らしを楽しめるだけでなく、新アイテム「メガホン」や直感的な操作が可能になる「マウス操作」、カメラ接続で可能になる「カメラプレイ」や最大12人での通信プレイと、『Nintendo Switch 2 Edition』で追加された新システムの詳細を徹底解説。
【書名】あつまれ どうぶつの森 無料アップデート Ver.3.0 & Nintendo Switch 2 Edition ザ・コンプリートガイド + お手本いっぱい！ リゾートホテル客室コーデ集
【発売日】2026年6月29日（月）
【仕様】オールカラー／A5判／ルビ付き／288ページ
【定価】 1,430円（本体1,300円＋税）
【発行】株式会社KADOKAWA Game Linkage
【発売】株式会社KADOKAWA
【その他】「BOOK☆WALKER」をはじめ、各電子書籍ストアでも配信中
【写真たくさん】コラボアイテム紹介！『あつまれ どうぶつの森』攻略本のページ
■無料アップデート Ver.3.0で楽しめる要素
客室のコーディネートを楽しめたり、新アイテムを入手したりできる「リゾートホテル」、夢の世界で島をゼロから自由に作ることができる「夢の島」や、『スプラトゥーン』シリーズや『ゼルダの伝説』シリーズとのコラボアイテムなど、島暮らしがますます楽しくなる「無料アップデート Ver.3.0」の全要素を完全網羅。
高精細な画像で島暮らしを楽しめるだけでなく、新アイテム「メガホン」や直感的な操作が可能になる「マウス操作」、カメラ接続で可能になる「カメラプレイ」や最大12人での通信プレイと、『Nintendo Switch 2 Edition』で追加された新システムの詳細を徹底解説。
【書名】あつまれ どうぶつの森 無料アップデート Ver.3.0 & Nintendo Switch 2 Edition ザ・コンプリートガイド + お手本いっぱい！ リゾートホテル客室コーデ集
【発売日】2026年6月29日（月）
【仕様】オールカラー／A5判／ルビ付き／288ページ
【定価】 1,430円（本体1,300円＋税）
【発行】株式会社KADOKAWA Game Linkage
【発売】株式会社KADOKAWA
【その他】「BOOK☆WALKER」をはじめ、各電子書籍ストアでも配信中