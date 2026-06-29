2019年に解散した4人組ガールズバンド「ねごと」のボーカルで、シンガーソングライターの蒼山幸子（35）が29日、自身のXなどSNSを更新。結婚したことを発表した。

蒼山は、お相手との2ショットと共に「ご報告」と題した文書を投稿。「いつも応援してくださる皆様へ。私事ではございますが、先日結婚しました」と発表した。

お相手については「一般の方です」とし「夫と飼い猫が静かに並んでいる様などを見ると、自分にも家族ができたんだなあ、とふと不思議な気持ちになり、人生の縁というもののかけがえのなさをふつふつと実感している日々です」とつづった。

今後については「蒼山幸子としては変わることなく、元気に貪欲に作品を生み出し続けたいと思っております。作品を受け取ってくださる皆様がいることに、いつもいつも計り知れない力を頂き、今の自分があります。音楽で素敵なものをお届けできるよう、一層精進して参ります」とし、直筆の署名を添えた。

「ねごと」は07年に結成され、10年にメジャーデビュー。17年には映画「トリガール！」の主題歌と挿入歌を担当した。19年7月にバンドは解散、蒼山は同年11月からソロとして活動している。