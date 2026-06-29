「めちゃスリムになってる」中田翔、親子ショットで見せた近影が話題「痩せたねぇ」「お子さんもますますイケメンに」
プロ野球の北海道日本ハムファイターズなどで活躍した、野球解説者・タレントの中田翔（37）が28日、自身のインスタグラムを更新。息子2人との親子ショットを公開し、その近影に反響が寄せられている。
【写真】「めちゃスリムになってる」中田翔が親子ショットで見せた近影
「皆さん是非アスリートオイル試してみて〜!!」と自身がアンバサダーを務めるオイルを手に、長男、次男との3ショットを投稿。息子たちが中田に寄り添う、ほほ笑ましい親子時間のひとコマを披露した。
この投稿には、「大きくなったね〜」「イケメン3人最高」「お子さんもますますイケメンになってきてますね」「ほっこりします」といった声が寄せられた。
また、「めっちゃ細くなった！」「パパ痩せたねぇ」「めちゃスリムになってる」「パーマ!!」「今のヘアスタイル似合いすぎです」と中田の近影に注目する声も多く寄せられている。
【写真】「めちゃスリムになってる」中田翔が親子ショットで見せた近影
「皆さん是非アスリートオイル試してみて〜!!」と自身がアンバサダーを務めるオイルを手に、長男、次男との3ショットを投稿。息子たちが中田に寄り添う、ほほ笑ましい親子時間のひとコマを披露した。
この投稿には、「大きくなったね〜」「イケメン3人最高」「お子さんもますますイケメンになってきてますね」「ほっこりします」といった声が寄せられた。
また、「めっちゃ細くなった！」「パパ痩せたねぇ」「めちゃスリムになってる」「パーマ!!」「今のヘアスタイル似合いすぎです」と中田の近影に注目する声も多く寄せられている。