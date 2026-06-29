遮光率・UVカット率とも100%。ジリジリ熱線を強力にシャットアウトする「遮熱日傘」発売
丸十コーポレーションは7月1日、自社ブランド「weer(ウェア)」のエントリーラインから、高遮熱性生地を使用した『weer Lite 遮熱日傘』を発売する。6月24日から、Amazonおよび楽天市場にて先行予約販売を開始した。
高遮熱の「weer Lite 遮熱日傘」
同商品は紫外線対策だけでなく「涼しさ」を追求して開発した。国内の検査機関において、光照射30分後に何も遮るものがない状態と比較して「表面温度差20℃」という確かな遮熱効果が実証されている。
差すだけで涼しい
さらに、遮光率100%の完全遮光と、UVカット率100%(UPF50+)を誇り、強い日差しから肌や目を守る。
UVカット率＆遮光率100%
夏の変わりやすい天候にも対応できる晴雨兼用仕様となっており、「撥水度試験4級」をクリアした水弾きと、丈夫な6本骨構造による耐風性も備えている。重量は約261g、折りたたみ時は約28cmとコンパクトなので、カバンなどに収納しやすい。カラーはホワイト、ベージュ、ライトブルーの全3色。
カラーバリエーション
価格は3,980円。
高遮熱の「weer Lite 遮熱日傘」
同商品は紫外線対策だけでなく「涼しさ」を追求して開発した。国内の検査機関において、光照射30分後に何も遮るものがない状態と比較して「表面温度差20℃」という確かな遮熱効果が実証されている。
さらに、遮光率100%の完全遮光と、UVカット率100%(UPF50+)を誇り、強い日差しから肌や目を守る。
UVカット率＆遮光率100%
夏の変わりやすい天候にも対応できる晴雨兼用仕様となっており、「撥水度試験4級」をクリアした水弾きと、丈夫な6本骨構造による耐風性も備えている。重量は約261g、折りたたみ時は約28cmとコンパクトなので、カバンなどに収納しやすい。カラーはホワイト、ベージュ、ライトブルーの全3色。
カラーバリエーション
価格は3,980円。