「本当に、本当に、よくやっている」欧州名門の伝説MFが絶賛した日本代表の選手は？「見ていて楽しかった」
日本代表は北中米ワールドカップのグループステージを１勝２分けの２位で突破した。
とりわけ躍動しているのがボランチの田中碧だ。チュニジアとスウェーデン戦でフル出場し、圧巻の運動量で攻守にハイパフォーマンスを披露した。
所属するリーズ専門サイト『Leeds United News』によると、元スコットランド代表MFのスコット・ブラウン氏は英公共放送『BBC』の日本対スウェーデンの中継で、田中を絶賛した。
名門セルティックのレジェンドは、ハーフタイムに「タナカは素晴らしかった」と賛辞を寄せた。
「本当に見ていて楽しかったよ。彼のエネルギーとボールを奪い返しにいく意欲。本当に、本当に、よくやっている」
自身も同じポジションだっだだけに、奮闘ぶりに感銘を受けたようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
とりわけ躍動しているのがボランチの田中碧だ。チュニジアとスウェーデン戦でフル出場し、圧巻の運動量で攻守にハイパフォーマンスを披露した。
所属するリーズ専門サイト『Leeds United News』によると、元スコットランド代表MFのスコット・ブラウン氏は英公共放送『BBC』の日本対スウェーデンの中継で、田中を絶賛した。
名門セルティックのレジェンドは、ハーフタイムに「タナカは素晴らしかった」と賛辞を寄せた。
「本当に見ていて楽しかったよ。彼のエネルギーとボールを奪い返しにいく意欲。本当に、本当に、よくやっている」
自身も同じポジションだっだだけに、奮闘ぶりに感銘を受けたようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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