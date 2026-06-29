29日(月)の予想最高気温

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これからの気象情報です。

◆警報・注意報
現在、上・中越にカミナリ注意報が発表されています。上・中越では、急な強い雨や落雷に注意してください。

◆29日(月)これからの天気
広く日差しが届きますが、所々で雨が降るでしょう。カミナリを伴って激しく降ることもありそうです。

降水確率は低いところが多いですが、空模様の変化にお気を付けください。湯沢町では40～60%と高めとなっています。

◆29日(月)の予想最高気温
最高気温は、27～30℃の予想です。
昨日より高くなるでしょう。各地とも平年より高くなりそうです。