ユーエスマートは6月12日、室内遊び場「キッズランドUS 岐阜可児店」を、パティオ可児ショッピングプラザ3階(岐阜県可児市)にオープンした。

キッズランドUS 岐阜可児店

同施設では、受付後の出入りや飲食の持ち込みもでき、保護者の交代が自由にできる。

園内には約30種類ものユニークな遊びのエリアが充実。子牛の遊具を使ってお世話ごっこ体験ができる「牧場コーナー」やぬいぐるみの小動物と触れ合える「癒し動物園」をはじめ、仕掛け付きの「ボールプール」、衣装を完備した「セルフ写真館」、パンダメリーゴーラウンドなどの各種乗り物を設置する。

牧場コーナー

ボールプール

パンダメリーゴーラウンド

そのほか、「おままごとコーナー」やフリープレイの「ゲームコーナー」も備える。

おままごとコーナー

梅雨や夏の暑い時期でもアクティブに体を動かせるエリアとして、光るすべり台やトンネルを備えた巨大な「スーパージャングルジム」、ブランコやシーソーが揃う「公園コーナー」、卓球やサッカーが楽しめる「スポーツコーナー」なども設置する。

スーパージャングルジム