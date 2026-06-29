約30種類もの遊びが充実。岐阜県可児市に全天候型の室内遊園地「キッズランドUS」オープン
ユーエスマートは6月12日、室内遊び場「キッズランドUS 岐阜可児店」を、パティオ可児ショッピングプラザ3階(岐阜県可児市)にオープンした。
キッズランドUS 岐阜可児店
同施設では、受付後の出入りや飲食の持ち込みもでき、保護者の交代が自由にできる。
園内には約30種類ものユニークな遊びのエリアが充実。子牛の遊具を使ってお世話ごっこ体験ができる「牧場コーナー」やぬいぐるみの小動物と触れ合える「癒し動物園」をはじめ、仕掛け付きの「ボールプール」、衣装を完備した「セルフ写真館」、パンダメリーゴーラウンドなどの各種乗り物を設置する。
牧場コーナー
ボールプール
パンダメリーゴーラウンド
そのほか、「おままごとコーナー」やフリープレイの「ゲームコーナー」も備える。
おままごとコーナー
梅雨や夏の暑い時期でもアクティブに体を動かせるエリアとして、光るすべり台やトンネルを備えた巨大な「スーパージャングルジム」、ブランコやシーソーが揃う「公園コーナー」、卓球やサッカーが楽しめる「スポーツコーナー」なども設置する。
スーパージャングルジム
キッズランドUS 岐阜可児店
同施設では、受付後の出入りや飲食の持ち込みもでき、保護者の交代が自由にできる。
園内には約30種類ものユニークな遊びのエリアが充実。子牛の遊具を使ってお世話ごっこ体験ができる「牧場コーナー」やぬいぐるみの小動物と触れ合える「癒し動物園」をはじめ、仕掛け付きの「ボールプール」、衣装を完備した「セルフ写真館」、パンダメリーゴーラウンドなどの各種乗り物を設置する。
ボールプール
パンダメリーゴーラウンド
そのほか、「おままごとコーナー」やフリープレイの「ゲームコーナー」も備える。
おままごとコーナー
梅雨や夏の暑い時期でもアクティブに体を動かせるエリアとして、光るすべり台やトンネルを備えた巨大な「スーパージャングルジム」、ブランコやシーソーが揃う「公園コーナー」、卓球やサッカーが楽しめる「スポーツコーナー」なども設置する。
スーパージャングルジム